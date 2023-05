Zamienili życie 20-letniego Tomka w koszmar. Zrobili mu TO kijem od szczotki

Brutalny gwałt w Sokołowie Podlaskim

Tomek (20 l.) z Sokołowa Podlaskiego do końca życia nie zapomni wizyty znajomych w swoim mieszkaniu. I chociaż od koszmarnych przeżyć młodego mężczyzny minęły już dwa miesiące, młodemu mężczyźnie drżą ręce gdy opowiada, co zrobiło z nim dwóch kolegów.

20-latek najpierw długo się zastanawia, błądzi wzrokiem po niebie, by za chwilę wypalić bez skrepowania: - Zgwałcili mnie łobuzy kijem. Dlaczego to zrobili? Przecież znam ich dobrze. Pozwoliłem im wejść do mojego mieszkania, a oni tak się odwdzięczyli za moją dobroć - ociera łzy i przerywa, bo głos bardzo mu się łamie.

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Sokołowie Podlaskim wieczorem 2 marca 2023 r. Tomek był sam w domu gdy do drzwi zapukał Jakub G. (30 l.), Mateusz K. (18 l.) i dwie nieznane mu dziewczyny. Nieproszeni goście nie pytali, czy mogą wejść, po prostu się wepchali.

Imprezowicze otworzyli butelkę wódki, a potem drugą i następną. Pili na umór, a jak już mieli mocno w czubie, zaczęli się naśmiewać z Tomka. 20-latek miał dość. Kazał im wyjść. Wówczas Jakub i Mateusz się wściekli. Zaczęli demolować mieszkanie i bić Tomka. Dusili go sznurem od żelazka, polewali żrącym środkiem do czyszczenia toalet, a na koniec brutalnie zgwałcili kijem od szczotki!

Oprawcy w areszcie

Tomek trafił do szpitala, a jego oprawcy do aresztu. - To szok, że można coś takiego zrobić z człowiekiem - mówi Wiesław K. (62 l.), znajomy rodziny ofiary gwałtu. - Ja bym im dał takie wyroki żeby zgnili za kratami – dodaje.

Podobnie uważa była żona Jakuba G., pani Anna. - On mnie też dusił i dlatego się rozwiedliśmy. Nie żałuję go, niech siedzi za Janka jak najdłużej - mówi kobieta.

Prokuratura w Sokołowie Podlaskim potwierdza, że w mieście faktycznie doszło do tego szokującego zajścia. - Faktycznie, takie zdarzenie miało miejsce. Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani. Jednak ze względu na charakter sprawy nie mogę udzielić żadnych informacji - przekazał nam prokurator Leszek Soczewka, szef sokołowskiej prokuratury. Mężczyznom przedstawiono już zarzuty. Za swoje obrzydliwe czyny odpowiedzą przed sądem.

*Dla dobra ofiary brutalnej napaści, imię poszkodowanego zostało zmienione przez redakcję.