Na czas remontu

Zamkną podstawówkę na Pradze-Południe! Uczniowie będą przeniesieni do innych szkół

Szkoła Podstawowa nr 215 na Pradze-Południe ma zostać zamknięta z powodu remontu. Prace mają potrwać co najmniej rok, a w tym czasie uczniowie i nauczyciele będą przeniesieni do innych placówek. To zaniepokoiło rodziców, którzy o planowanym remoncie nic nie wiedzieli. W sprawie interweniował radny Marek Borkowski.