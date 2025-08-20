Niebezpieczeństwa na Skarpie Ursynowskiej. Stare drzewa, osuwiska i nory zwierząt

Na terenie rezerwatu znajduje się coraz więcej starych drzew, które mogą się przewracać lub łamać. Dodatkowo, strome zbocza, nory zwierząt, osuwiska oraz koryta wyżłobione przez wodę opadową stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób wchodzących na ten teren.

− Wchodzenie do rezerwatu jest już nie tylko nielegalne, ale także bardzo niebezpieczne − alarmuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dostępny dla ruchu pozostanie jedynie zabytkowy fragment Ogrodu Tarasowego przy Rektoracie SGGW. W pozostałej części rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu.

Dlaczego nie można udostępnić całego rezerwatu? Ochrona przyrody priorytetem

Zamknięcie rezerwatu budzi kontrowersje, jednak RDOŚ tłumaczy, że udostępnienie go w bezpieczny sposób wiązałoby się z koniecznością wycinki starych drzew i ingerencją w skarpę, co zniszczyłoby unikalną przyrodę, którą rezerwat ma chronić.

− Bo trzeba by wyciąć stare drzewa, ingerować w skarpę i zniszczyć przyrodę, którą chcemy chronić − wyjaśnia RDOŚ.

Co dalej ze Skarpą Ursynowską? Plan ochrony i potencjalne udostępnienie fragmentów w przyszłości

RDOŚ, w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, planuje opracowanie planu ochrony rezerwatu. Ma on określić, czy i jak możliwe będzie bezpieczne udostępnienie jego fragmentów w przyszłości. Na razie jednak apeluje do wszystkich miłośników przyrody o respektowanie zakazu wstępu.

Pilny apel. Szanujcie przyrodę i przepisy dla własnego bezpieczeństwa

− Nie wchodźcie poza wyznaczone szlaki w rezerwatach przyrody, szanujcie przyrodę i przepisy – dla własnego bezpieczeństwa i dobra chronionych siedlisk − apeluje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

− Pamiętajcie, że każde zejście ze ścieżki może oznaczać nie tylko zagrożenie dla Was, ale też realną szkodę dla przyrody − czytamy dalej.

Skarpa Ursynowska jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Warszawy. Obejmuje fragment skarpy warszawskiej, porośnięty lasem grądowym. Na jej terenie występuje wiele gatunków roślin i zwierząt chronionych. Rezerwat pełni ważną funkcję w zachowaniu różnorodności biologicznej miasta.

Źródło: RDOŚ Warszawa

Nastolatkowie terroryzowali osiedle na Ursynowie. Mieszkańcy są przerażeni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.