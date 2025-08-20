Zamykają las dla spacerowiczów. Podali powód. „Wchodzenie już nie tylko nielegalne”

Od września Skarpa Ursynowska, jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody w Warszawie, zostanie zamknięta dla zwiedzających. Decyzja ta, jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Mimo obowiązującego zakazu wstępu, wiele osób nadal wchodzi na teren rezerwatu, nie zdając sobie sprawy z czyhających tam zagrożeń. Co konkretnie zagraża spacerowiczom i dlaczego podjęto tak drastyczne kroki?

Autor: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Niebezpieczeństwa na Skarpie Ursynowskiej. Stare drzewa, osuwiska i nory zwierząt

Na terenie rezerwatu znajduje się coraz więcej starych drzew, które mogą się przewracać lub łamać. Dodatkowo, strome zbocza, nory zwierząt, osuwiska oraz koryta wyżłobione przez wodę opadową stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób wchodzących na ten teren.

Wchodzenie do rezerwatu jest już nie tylko nielegalne, ale także bardzo niebezpieczne − alarmuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dostępny dla ruchu pozostanie jedynie zabytkowy fragment Ogrodu Tarasowego przy Rektoracie SGGW. W pozostałej części rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu.

Dlaczego nie można udostępnić całego rezerwatu? Ochrona przyrody priorytetem

Zamknięcie rezerwatu budzi kontrowersje, jednak RDOŚ tłumaczy, że udostępnienie go w bezpieczny sposób wiązałoby się z koniecznością wycinki starych drzew i ingerencją w skarpę, co zniszczyłoby unikalną przyrodę, którą rezerwat ma chronić.

Bo trzeba by wyciąć stare drzewa, ingerować w skarpę i zniszczyć przyrodę, którą chcemy chronić − wyjaśnia RDOŚ.

Co dalej ze Skarpą Ursynowską? Plan ochrony i potencjalne udostępnienie fragmentów w przyszłości

RDOŚ, w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, planuje opracowanie planu ochrony rezerwatu. Ma on określić, czy i jak możliwe będzie bezpieczne udostępnienie jego fragmentów w przyszłości. Na razie jednak apeluje do wszystkich miłośników przyrody o respektowanie zakazu wstępu.

Pilny apel. Szanujcie przyrodę i przepisy dla własnego bezpieczeństwa

Nie wchodźcie poza wyznaczone szlaki w rezerwatach przyrody, szanujcie przyrodę i przepisy – dla własnego bezpieczeństwa i dobra chronionych siedlisk − apeluje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pamiętajcie, że każde zejście ze ścieżki może oznaczać nie tylko zagrożenie dla Was, ale też realną szkodę dla przyrody − czytamy dalej.

Skarpa Ursynowska jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Warszawy. Obejmuje fragment skarpy warszawskiej, porośnięty lasem grądowym. Na jej terenie występuje wiele gatunków roślin i zwierząt chronionych. Rezerwat pełni ważną funkcję w zachowaniu różnorodności biologicznej miasta.

