Zapadła pilna decyzja w sprawie płatnego parkowania w Warszawie. Mieszkańcy zdumieni

Radni w marcu zadecydowali o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o Saską Kępę i Kamionek. W ostatni piątek, 14 kwietnia, tę decyzję unieważnił wojewoda mazowiecki. Mieszkańcy są przeszczęśliwi, ale jak zauważają, to nie koniec… Miasto ma miesiąc, by zaskarżyć tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy tak się stanie?