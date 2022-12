SPPN w Warszawie się rozrasta. Od stycznia zmiany na Mokotowie i Pradze-Północ

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie będzie większa

W nowych obszarach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązującej na Pradze-Północ i Mokotowie od 2 stycznia 2023 roku wyznaczonych będzie łącznie kilka tysięcy miejsc parkingowych.

"Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pomagają w uregulowaniu sytuacji parkingowej mieszkańców Warszawy. Ci z mieszkańców, którzy zamieszkują w obszarze strefy mają większą swobodę parkowania, natomiast wszyscy użytkownicy, którzy przyjeżdżają w rejon strefy, łatwiej znają miejsce do parkowania. Celem jest bowiem zwiększenie cyrkulacji pojazdów parkujących w danym rejonie" - wyjaśnił Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Jak i gdzie wyrobić abonament mieszkańca?

Mieszkańcy Pragi-Północ oraz Mokotowa mogą uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze. Taki abonament może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN

rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie

jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony

Sprawy związane z abonamentem, czyli jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić: całkowicie przez internet (pod adresem abonamentzdomu.zdm.waw.pl) lub stacjonarnie (w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM).

Co ważne, dostępne są dwa rodzaje abonamentu, w wybór należy do mieszkańca.

Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować auto na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 metrów od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. Ten rodzaj abonamentu uprawnia kierowcę do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze.

Abonament obszarowy jest zdecydowanie droższy. Kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach) i pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle. Obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Uprawnia on do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Ulice, które na Mokotowie i na Pradze-Północ od stycznia włączone zostaną do SPPN podajemy w poniższych galeriach zdjęć.

