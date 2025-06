Zapytaliśmy AI, kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski! Dwuznaczne wyniki, co myślicie o takim wyborze?

Kogo wybrała sztuczna inteligencja na selekcjonera reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski znów przeżywa ogromny kryzys. Kibice są wściekli na PZPN, piłkarzy i byłego już selekcjonera Michała Probierza. Atmosfera jest fatalna i trudno spodziewać się, że nowy selekcjoner będzie lekiem na całe zło, ale ktoś, kto będzie w stanie przywrócić godność zespołowi Biało-Czerwonych zrobi krok w dobrą stronę, by fani znów myśleli o reprezentacji i związku w ciepły sposób. Cezary Kulesza nie dał fanom zbyt wiele powodów, by ufać mu w kwestii wyboru nowego selekcjonera, ale teraz ma on sporo czasu, by dobrze przemyśleć kolejny krok. Fani mogą się jedynie domyślać, kogo ostatecznie wybierze prezes PZPN, ale w tym czasie warto poznać opinię... sztucznej inteligencji, która kieruje się (a przynajmniej powinna) suchymi faktami.

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, by krótko scharakteryzowała najczęściej pojawiających się w medialnych doniesieniach kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski, a potem, by wybrała, który najlepiej nadaje się na to stanowisko:

Lista kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej:

– trener Rakowa Częstochowa, który doprowadził klub z drugiej ligi do mistrzostwa Polski i fazy grupowej Ligi Europy. Cieszy się dużym uznaniem za swoje osiągnięcia i styl pracy Maciej Skorża – były selekcjoner reprezentacji Polski U-21, który zdobywał mistrzostwa Polski z Lechem Poznań. Obecnie trenuje japoński klub Urawa Red Diamonds, ale jego kandydatura była rozważana

Przy pytaniu o to, kto jest najlepszym kandydatem, dostaliśmy odpowiedź, że... Marek Papszun nadaje się na to stanowisko najlepiej.

Plusy:

Udowodnił jakość, budując Raków Częstochowa od podstaw do mistrza Polski.

Świetnie radzi sobie z zespołami bez gwiazd, co jest zgodne z realiami reprezentacji Polski.

Ma nowoczesne podejście taktyczne, preferuje pressing, dobrą organizację gry i elastyczność.

Zna środowisko piłkarskie w Polsce, co ułatwia integrację i budowę kadry.

Minusy:

Brak doświadczenia w pracy z reprezentacją lub za granicą.

Ocena końcowa: Najbardziej logiczny i rozsądny wybór.

Warto tutaj dodać, że na kolejnych miejsca AI umieściło Macieja Skorżę oraz... Miroslava Klose. To jednak nie koniec, ponieważ zapytaliśmy także innego modelu językowego o to samo. A odpowiedzi były zgoła inne – najpierw jako najlepszy kandydat wskazany został Petković, a następnie Adam Nawałka. Za Petkoviciem przemawiać mają: „Bogate doświadczenie międzynarodowe, Nowoczesne podejście i innowacyjność, Multikulturowa perspektywa i Umiejętność integracji zespołu”, z kolei za Nawałką: „Wieloletnie doświadczenie w pracy z naszą kadrą narodową daje mu głębokie zrozumienie specyfiki polskiej piłki i presji, jaka wiąże się z prowadzeniem tego zespołu.”.