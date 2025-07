Żarty się skończyły. Mandaty 2,5 tys. złotych za jazdę na hulajnodze elektrycznej

Piaseczno. Policja walczy z piratami na hulajnogach

Piaseczyńska policja nie owija w bawełnę. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, funkcjonariusze przeprowadzili akcję „Nie przeHULAJ bezpieczeństwa”. Cel? Ukrócenie samowolki na hulajnogach, zwłaszcza tych elektrycznych. Jak podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie:

„W odpowiedzi na rosnące zagrożenie policjanci piaseczyńskiej drogówki przeprowadzili zdecydowane działania pod hasłem „Nie przeHULAJ bezpieczeństwa”, wymierzone w osoby łamiące przepisy na hulajnogach, szczególnie tych elektrycznych”.

Najczęstszym grzechem było wożenie pasażerów. Hulajnoga to pojazd jednoosobowy. Jazda w duecie to proszenie się o kłopoty. Kolejny problem to hulajnogi pędzące po jezdni, mimo dostępnej drogi dla rowerów. A wisienką na torcie jest przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, co jest absolutnie zabronione.

Groza na przejeździe. Samochód potrącił 14-latkę na hulajnodze. Nagranie daje do myślenia

Pijany na hulajnodze? Mandat 2,5 tys. złotych!

Kulminacją akcji były dwa mandaty po 2,5 tysiąca złotych dla kierujących pod wpływem alkoholu. Widać, niektórzy myślą, że hulajnoga to zabawka, a nie pojazd, za kierownicę którego nie wsiada się "po kielichu".

„Funkcjonariusze nałożyli 10 mandatów karnych… Dwóch kierujących było pod wpływem alkoholu. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami po 2,5 tys. złotych” – podsumowuje Magdalena Gąsowska. Policja zapowiada dalsze kontrole.