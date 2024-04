Będzie więcej autobusów na Bródnie

- Najgorzej jest w godzinach szczytu. Ostatnio ledwo weszłam do autobusu. One jeżdżą za rzadko. Ludzie narzekają, że mdleją w środku – mówiła nam Marta Nowicka (36 l.), jedna z pasażerek, która codziennie korzysta z komunikacji zastępczej na Bródnie. Od poniedziałku, 15 kwietnia ta sytuacja ma się zmienić. Po publikacji naszego artykułu, w którym alarmowaliśmy o problemie, Zarząd Transportu Miejskiego ma wprowadzić korekty. - Od poniedziałku wydłużymy godziny szczytu linii Z-1, czyli szczyt poranny i popołudniowy będą się zaczynały wcześniej – poinformował nas Tomasz Kunert, rzecznik ZTM. Zmiana oznacza, że kursowanie autobusów co 6 min będzie wcześniej, a co za tym idzie przegubowców będzie więcej. To według urzędników powinno pomóc w rozluźnieniu tłoku w szczycie.

Remont torowiska za 22,5 mln zł

Od poniedziałku, 8 kwietnia pasażerowie dojeżdżają do ronda Żaba tramwajami czterech linii 1, 3, 4 i 25. Tam jednak są zmuszeni do przesiadki do zastępczej komunikacji autobusowej. Autobusy linii Z-1 kursują ul. Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińską do stacji metra na ul. Kondratowicza (część kursów do pętli Żerań Wschodni). Zmiana spowodowana jest remontem torowiska, wartym 22,5 mln zł. Tramwajarze dostosowują trasę do intensywniejszej eksploatacji związanej z uruchomieniem nowej zajezdni na Annopolu. Wymieniane są m.in. podkłady, szyny i sieć trakcyjna.

