Zastrzelili go w środku miasta. Nie żyje 42-latek

i Autor: Paweł Nowak/SUPER EXPRESS (2) Strzelanina w Żyrardowie

KOSZMARNA ZBRODNIA

Zastrzelili go w środku miasta. Nie żyje 42-letni mężczyzna. „Zobaczyłem mężczyznę leżącego na chodniku”

Już wiemy, że przy ul. Kilińskiego w Żyrardowie pod Warszawą doszło do zabójstwa. Z samego rana, 12 października, padły tam trzy strzały. Dwa pociski utkwiły w klatce piersiowej 42-letniego mężczyzny. Na miejscu przez wiele godzin pracowali kryminalni. − Do zabójstwa doszło za pomocą broni palnej – odpowiada na nasze pytania lokalna prokuratura. Co wiemy w tej sprawie?