Wstrząsająca rodzinna tragedia Jedlni-Letnisko pod Radomiem. Syn zaatakował rodziców.

36-latek zasztyletował ojca, który zmarł na miejscu. Matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Sprawca został zatrzymany. Na razie nie przedstawiono mu zarzutów.

Do makabrycznego zdarzenia doszło w piątek (17 października) około godziny 12:30 w Jedlni-Letnisko w powiecie radomskim. Jak poinformowała prok. Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu, wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny i usiłowania zabójstwa kobiety.

Syn zasztyletował rodziców. Ojciec nie żyje, matka walczy o życie

Według wstępnych ustaleń, 36-letni syn ofiar pojawił się w domu rodzinnym i zaatakował ich nożem.

− Jak ustalono sprawca około godziny 12:30 pojawiał się w domu rodziców w Jedlni-Letnisko i używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę. Zadał im po kilka ciosów, powodując rany cięte i kłute w okolicach szyi i jamy brzusznej − relacjonuje prok. Góźdź.

63-letni mężczyzna zmarł na miejscu przed przybyciem służb ratunkowych. Jego 61-letnia żona w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Policja zatrzymała 36-letniego sprawcę na miejscu zbrodni.

Sprawca zatrzymany. Motywy zbrodni nie są jeszcze znane

Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Jak informuje policja, na co dzień nie mieszkał z rodzicami, a w ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym domu żadnych interwencji.

Obecnie zatrzymany 36-latek przebywa pod opieką lekarzy psychiatrów, co uniemożliwia prokuraturze przeprowadzenie z nim czynności procesowych.

− Jego stan psychofizyczny uniemożliwia wykonanie czynności procesowych przez prokuratora, zmierzających do przedstawienia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego − wyjaśnia prok. Góźdź.

Prokuratura kontynuuje gromadzenie dowodów w tej sprawie. Po uzyskaniu zgody lekarzy, prokurator zamierza przesłuchać podejrzanego i przedstawić mu zarzuty. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nie mniejsza niż 15 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Co doprowadziło do tragedii w Jedlni-Letnisko?

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i motywy zbrodni. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków.

Mieszkańcy Jedlni-Letnisko są wstrząśnięci tragedią. Nikt nie potrafi zrozumieć, co mogło doprowadzić do tak dramatycznych wydarzeń w spokojnej dotąd rodzinie.

