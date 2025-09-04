Śledztwo ws. katastrofy F-16 w Radomiu. Prokuratura przesłuchała 48 świadków. Pojawiło się kluczowe nagranie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-04 15:50

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o postępach w śledztwie dotyczącym katastrofy myśliwca F-16, do której doszło 28 sierpnia w Radomiu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że przesłuchano już 48 świadków i zabezpieczono kluczowe dowody, w tym nagranie z kamery należącej do zmarłego pilota, mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana.

Śledztwo w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu nabiera tempa

Podjęta została decyzja o wyznaczeniu dwóch referentów do prowadzenia tej sprawy − przekazał prok. Skiba podczas konferencji prasowej. Dodał, że są to „bardzo doświadczeni prokuratorzy wojskowi z Warszawy w randze pułkownika i podpułkownika”.

Postępowanie toczy się w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, skutkującej śmiercią pilota.

Prokurator Skiba podkreślił, że największe czynności zostały przeprowadzone na terenie Radomia, z udziałem ponad 500 funkcjonariuszy. Zabezpieczono bardzo dużo dowodów, a przesłuchania objęły łącznie 48 świadków. Dodatkowo, zabezpieczono duże ilości dokumentacji dotyczącej zarówno pilota, jak i samolotu.

Jednym z najważniejszych dowodów w śledztwie jest kamera ujawniona na miejscu zdarzenia. − Podczas oględzin ustalono, że urządzenie należało do pokrzywdzonego − poinformował Piotr Antoni Skiba. Biegły informatyk z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej sporządził wstępną opinię, która wykazała, że kamera jest sprawna i zawiera nagrania. − Okazało się, że kamera jest sprawna i zawiera stosowne nagrania, które zostały zabezpieczone i zgrane. W dalszym etapie postępowania nagrania te zostaną szczegółowo przeanalizowane i porównane z innymi dowodami − dodał rzecznik.

Prokuratura zapowiada, że śledztwo będzie długotrwałe i wymagające szczegółowej analizy licznych zapisów elektronicznych, dokumentów oraz ustalenia wielu szczegółów. − Sama rekonstrukcja samolotu również zajmie sporo czasu. Proszę więc nie nastawiać się na kilka czy kilkanaście miesięcy, lecz raczej na kilkadziesiąt − uprzedził prokurator.

Niezależnie od postępowania prokuratorskiego, równolegle toczy się śledztwo prowadzone przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. − Oba postępowania są prowadzone odrębnie. Śledztwo prokuratorskie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego, natomiast postępowanie komisji – w oparciu o przepisy ustawy Prawo lotnicze − podkreślił rzecznik prokuratury.

Super Express Google News
Katastrofa samolotu w Radomiu
Sonda
Czy uważasz, że major Maciej „Slab” Krakowian zasługuje na pośmiertne odznaczenie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

katastrofa f-16
F-16
Maciej Krakowian
SAMOLOTY F-16