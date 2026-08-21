Zatrzymał auto wiceminister i chodził po masce. Gruzin w rękach policji

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, około godz. 22.30, na ul. Nowy Świat, w pobliżu znanego Ronda gen. Charles'a de Gaulle'a.

Jak ustalił „Super Express” sprawcą całego zamieszania ma być przebywający legalnie w Polsce 41-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna miał wejść na drogę, tym samym zmuszając kierowcę samochodu marki Audi, należącego do Ministerstwa Finansów, do zatrzymania się. Obcokrajowiec widząc auto, postanowił przejść po jego masce. W tym czasie pasażerką pojazdu była podsekretarz Hanna Majszczyk.

Mężczyzna został szybko zatrzymany przez interweniująca policję. Na szczęście kierowcy nic się nie stało.

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- 41-latek w momencie zatrzymania był trzeźwy. Z powodu narażenia życia nie tylko swojego, ale i innych uczestników ruchu drogowego oraz możliwości uszkodzenia rządowego pojazdu, zdecydowano się przewieźć go do policyjnego aresztu, gdzie nadal przebywa. Mundurowi nadal prowadzą czynności w tej sprawie, zbierając materiał dowodowy, w tym potencjalne nagrania - wyjaśnia asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRP I.

Zatrzymany miał być w przeszłości notowany za wykroczenia drogowe.

Na razie nie wiadomo jakie motywy kierowały mężczyzną. Niewykluczone, że 41-latek czystym przypadkiem wpadł na rządowe audi z podsekretarz jako pasażerką.