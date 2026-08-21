BMW wjechał w przepust. Tragedia pod Sochaczewem

Do śmiertelnego wypadku doszło w miniony czwartek, 20 sierpnia, w Gawłowie w gminie Sochaczew. Zgłoszenie o zdarzeniu straż pożarna otrzymała o godz. 14.30. Na miejsce od razu skierowano zastępy PSP.

Przybyli strażacy zauważyli jedynie zgnieciony wrak czarnego BMW. Wewnątrz nadal przebywał nieprzytomny kierowca. Konieczne było jego uwolnienie z metalowej klatki. Po skutecznym wydobyciu mężczyzny, przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, mimo podjętej próby, życia ofiary wypadku nie udało się uratować.

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Zdaniem sochaczewskiej policji ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna jadąc samochodem w pewnym momencie zjechał z jezdni i uderzył w przydrożny przepust. Siła uderzenia była tak wielka, że rozdarła lewy bok pojazdu.

- Ofiarą wypadku był mężczyzna w wieku powyżej 35-lat. Na miejscu pracowali nasi policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie. Zabezpieczyliśmy już ciało kierowcy. W najbliższych dniach prokuratura powinna podjąć decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok - mówią w rozmowie z „Super Expressem” policjanci z KPP w Sochaczewie.

Dodają, że przesłuchano już kilka osób - świadków wypadku. Istnieje także szansa, że moment kolizji został zarejestrowany przez kamery monitoringu lokalnych firm.

Wyniki sekcji, wraz z opinią specjalistów ds. wypadków drogowych pozwolą odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego tragicznego wypadku. Dodatkowo, dzięki badaniom krwi zmarłego kierowcy, śledczy dowiedzą się, czy mężczyzna w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.