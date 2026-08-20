Warszawa poszukuje strażników miejskich. Na taką pensję można liczyć

Rekrutacja do Straży Miejskiej w Warszawie. Zostało kilkadziesiąt wolnych miejsc

W bieżącym tygodniu warszawska formacja rozpoczęła nową akcję promującą zatrudnienie w swoich szeregach. Rzecznicy jednostki podkreślają, że w strukturach pozostało dokładnie 70 nieobsadzonych stanowisk, które czekają na chętnych.

Jakich korzyści mogą spodziewać się kandydaci planujący wstąpienie do warszawskich struktur?

gwarancję stałego etatu w oparciu o standardową umowę o pracę

satysfakcjonujące warunki finansowe

wypłatę dodatkowej, trzynastej pensji w roku

różnorodne bonusy i pakiety z funduszu socjalnego

korzystne stawki ubezpieczeń na życie oraz pakiety medyczne dla funkcjonariuszy i ich bliskich

dopłaty do studiów

szansę na otrzymanie lokalu z zasobów służbowych na okres pełnienia obowiązków

regularne kursy podnoszące kompetencje zawodowe

dostęp do fachowej opieki psychologa

darmowe treningi sportowe oraz współfinansowanie popularnych pakietów sportowych

zniżkę rzędu 35 procent na podróżowanie składami Kolei Mazowieckich

Stołeczna jednostka podkreśla, że w jej rozbudowanej strukturze organizacyjnej funkcjonują rozmaite wydziały, które zajmują się konkretnymi aspektami ochrony porządku publicznego. Taki podział pozwala każdemu kandydatowi znaleźć przydział idealnie odpowiadający jego predyspozycjom oraz oczekiwaniom zawodowym.

Zarobki w warszawskiej Straży Miejskiej. Tyle wynosi podstawowa pensja

Najbardziej palącą kwestią dla potencjalnych aplikantów są oczywiście warunki finansowe oferowane przez jednostkę. Przedstawiciele formacji oficjalnie informują, że początkowa wypłata wynosi 7200 złotych brutto w podstawie, do której dolicza się specjalny dodatek stażowy, a po pozytywnym zaliczeniu testów funkcjonariusze otrzymują również dodatkowe środki z funduszu motywacyjnego.

Wymagania dla kandydatów na strażnika miejskiego. Kto może założyć mundur?

Jakie kryteria stawiane są przed osobami aspirującymi do założenia munduru? Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, przyszły funkcjonariusz musi mieć skończone dwadzieścia jeden lat, legitymować się przynajmniej średnim wykształceniem, posiadać wyjaśnioną sytuację względem Wojska Polskiego oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie.

Niezwykle istotnym wymogiem formalnym pozostaje absolutny brak wyroków na koncie. Z tego powodu każdy ubiegający się o etat ma obowiązek dostarczyć oficjalne zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Ponadto osoby rozważające tę ścieżkę kariery muszą wykazać się bardzo dobrą kondycją fizyczną, a także odpowiednim przygotowaniem mentalnym do radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

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