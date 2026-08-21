Wybrano najlepsze porodówki w kraju. Tu rodzi się najlepiej

Gdzie Rodzić po Ludzku 2026. Wyniki nowego rankingu

Najnowsze zestawienie od Fundacji Rodzić po Ludzku koncentruje się na kobiecym punkcie widzenia, oceniając standardy opieki. Głównym założeniem jest wyróżnienie tych placówek, w których ciężarna może czuć się w pełni godnie i bezpiecznie w obecności wykwalifikowanej kadry.

Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach - czytamy na stronie fundacji.

Niezwykle istotną częścią projektu jest inicjatywa „Głos Matek”, zbierająca oceny od kobiet mających za sobą pobyt w tych miejscach. Pozwala to zweryfikować obowiązujące procedury i połączyć je z realnymi odczuciami pacjentek.

Gdzie najlepiej rodzić w Polsce? Poznaj 10 placówek

W najświeższym podsumowaniu, obejmującym trzeci kwartał 2026 roku, na pozycji lidera uplasował się Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ z Warszawy, zdobywając dokładnie 85,90 pkt. Pozostałe miejsca na podium oraz całą listę laureatów można znaleźć w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze porodówki w Polsce 2026 [LISTA]

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Sytuacja na polskich porodówkach. Z jakimi problemami borykają się szpitale?

Realna sytuacja wielu oddziałów położniczych w kraju budzi w ostatnich latach niepokój. Chociaż pacjentki mają coraz większe oczekiwania względem komfortu porodu i standardu obsługi, duża część ośrodków medycznych walczy z ogromnymi trudnościami finansowymi i problemami o podłożu organizacyjnym.

Zdarzało się, że niektóre oddziały wstrzymywały działalność lub były ostatecznie likwidowane z powodu braku personelu medycznego oraz rosnących wydatków. W efekcie ciężarne nierzadko zmuszone są do odbywania dalekich podróży do szpitali znajdujących się poza miejscem ich zamieszkania.