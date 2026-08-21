Wybrano najlepsze porodówki w kraju. Tu rodzi się najlepiej

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Gdzie Rodzić po Ludzku 2026. Wyniki nowego rankingu
Najnowsze zestawienie od Fundacji Rodzić po Ludzku koncentruje się na kobiecym punkcie widzenia, oceniając standardy opieki. Głównym założeniem jest wyróżnienie tych placówek, w których ciężarna może czuć się w pełni godnie i bezpiecznie w obecności wykwalifikowanej kadry.
Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach - czytamy na stronie fundacji.
Niezwykle istotną częścią projektu jest inicjatywa „Głos Matek”, zbierająca oceny od kobiet mających za sobą pobyt w tych miejscach. Pozwala to zweryfikować obowiązujące procedury i połączyć je z realnymi odczuciami pacjentek.
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W najświeższym podsumowaniu, obejmującym trzeci kwartał 2026 roku, na pozycji lidera uplasował się Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ z Warszawy, zdobywając dokładnie 85,90 pkt. Pozostałe miejsca na podium oraz całą listę laureatów można znaleźć w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Najlepsze porodówki w Polsce 2026 [LISTA]
Sytuacja na polskich porodówkach. Z jakimi problemami borykają się szpitale?
Realna sytuacja wielu oddziałów położniczych w kraju budzi w ostatnich latach niepokój. Chociaż pacjentki mają coraz większe oczekiwania względem komfortu porodu i standardu obsługi, duża część ośrodków medycznych walczy z ogromnymi trudnościami finansowymi i problemami o podłożu organizacyjnym.
Zdarzało się, że niektóre oddziały wstrzymywały działalność lub były ostatecznie likwidowane z powodu braku personelu medycznego oraz rosnących wydatków. W efekcie ciężarne nierzadko zmuszone są do odbywania dalekich podróży do szpitali znajdujących się poza miejscem ich zamieszkania.