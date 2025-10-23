Na Lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano 79-letniego Zivko Z., poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania.

Obywatel Serbii i Kanady jest podejrzany o zbrodnie wojenne, w tym tortury i zabójstwa cywilów, podczas konfliktu w Chorwacji w 1991 roku.

Grozi mu do 20 lat więzienia; czy polskie sądy zdecydują o jego ekstradycji i co ujawni dalsze śledztwo?

79-latek zatrzymany na Okęciu. Czeka go proces za zbrodnie wojenne

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na Lotnisku Chopina w Warszawie 79-letniego obywatela Serbii i Kanady, Zivko Z., poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Sąd Powiatowy w Zagrzebiu.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ENA został wydany w celu przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie zbrodni wojennych przeciwko ludności cywilnej.

− Zivko Z. był poszukiwany przez organy chorwackiego wymiaru sprawiedliwości w związku z faktem, że w sierpniu, wrześniu i październiku 1991 roku w Grubisno Polje w Chorwacji, podczas konfliktu zbrojnego, jako komisarz polityczny oddziału Bilogorski z siedzibą w Velika Peratovica wraz z innymi osobami wydawał rozkazy i osobiście uczestniczył w działaniach, a także wiedział, że jego podwładni działali niezgodnie z prawem pozbawiając wolności, torturując, krzywdząc fizycznie i zabijając cywili, rabując majątek ruchomy, podpalając domy rodzinne i budynki handlowe i nie podjął on niezbędnych środków w celu zapobieżenia i stłumienia takich nielegalnych działań, akceptując, że podwładni członkowie jego jednostek będą kontynuować takie działania − informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zarzuty wobec zatrzymanego. Tortury, zabójstwa i rabunki

Z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że Zivko Z. jest oskarżony o poważne naruszenia prawa międzynarodowego podczas wojny domowej w Chorwacji. Miał on, jako członek serbskich sił paramilitarnych, zatrzymać ośmiu cywili i przetrzymywać ich w prowizorycznym więzieniu w Veliki Peratovac, gdzie ich torturował. Ponadto, postrzelił jednego z cywili podczas ucieczki z karabinu automatycznego, zadając mu ciężkie obrażenia.

Grozi mu do 20 lat więzienia

Czyny, o które jest oskarżony Zivko Z., są zagrożone w chorwackim prawie karnym karą do 20 lat pozbawienia wolności.

Zivko Z. został przesłuchany w charakterze ściganego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jednak nie przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów. Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 7 dni.

Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów od strony chorwackiej, Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania i o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania. Sprawa jest w toku, a polskie organy współpracują ze stroną chorwacką w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy zdarzyło Ci się pomóc policjantom w poszukiwaniach? Tak Nie Sam/a jestem policjantem/policjantką