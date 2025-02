Zatrzymali go policjanci. Osiem godzin później usłyszał wyrok

W potwornym wypadku na A2 zginęły dwie osoby. Do sieci wyciekło przerażające nagranie

W piątek 31 stycznia policjanci z Sochaczewa zatrzymali do kontroli 47-latka. Ujawnili, że nigdy nie powinien znaleźć się za kierownicą. Ma aktywny zakaz kierowania pojazdami aż do 2032 roku!

Po doprowadzeniu recydywisty do komendy usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Wdrożono tryb przyspieszony, dzięki któremu wyrok zapadł w zaledwie 8 godzin.

- Sąd zdecydował o grzywnie w wysokości 8000 złotych oraz zakazie kierowania pojazdami na okres 10 lat. Ponadto 47-latek będzie musiał wpłacić 5000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik.

Kobieta z aktywnym zakazem prowadzenia zasuwała blisko 200 km/h

Złamiesz zakaz prowadzenia pojazdów? Wyrok już w 24 godziny

Policjanci z powiatów województwa mazowieckiego prowadzą intensywne działania wymierzone przeciwko drogowym recydywistom i zapowiadają

- W przypadku złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych istnieje możliwość wprowadzenia trybu przyspieszonego. Policjanci działając na podstawie przepisów wszystkie przypadki rozpatrują indywidualnie, jednakże w ramach zintensyfikowania działań stosujemy zasadę zero tolerancji wobec osób, które te zakazy łamią. Będziemy starać się o to, by każdy przypadek był rozpatrzony w tym trybie, jednak o tym ostatecznie decyduje sąd - mówi nam asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.