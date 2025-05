Imponujący most połączy dwa województwa. Przeprawa będzie miała blisko 660 metrów!

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła szczegóły postępowania prowadzonego przeciwko jednemu z duchownych Archidiecezji Warszawskiej. − Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim nadzoruje dochodzenie przeciwko Jarosławowi N. podejrzanemu o posiadanie mefedronu i udzielenie nieodpłatnie mefedronu innej osobie. Do zdarzeń doszło w dniu 8 maja 2025 r. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy przed sądem. Podejrzany jest księdzem. Narkomania to problem dotyczący wszystkich grup społecznych i zawodowych – poinformowała prokuratura.

W związku z tymi wydarzeniami, Archidiecezja Warszawska również wydała oświadczenie. − W związku z informacją o zatrzymaniu jednego z duchownych Archidiecezji Warszawskiej pod zarzutem posiadania oraz nieodpłatnego udzielenia mefedronu, informujemy, że władze archidiecezji – niezwłocznie po zdarzeniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu – podjęły decyzję o jego zawieszeniu we wszystkich czynnościach duszpasterskich, w tym w publicznym sprawowaniu sakramentów, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy – przekazał ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej.

Duchowny, po przyznaniu się do winy, został objęty tzw. „nakazem karnym” i – jak poinformowała archidiecezja – „skierowany do odosobnionego miejsca, gdzie będzie przebywał do czasu zakończenia postępowań cywilnego i kanonicznego”.

Władze kościelne zapewniają również, że księdza czekają konsekwencje nie tylko ze strony państwa i Kościoła, ale również obowiązek podjęcia terapii. − Niezależnie od konsekwencji wynikających z prawa państwowego oraz z postępowania kościelnego, duchownego czeka obowiązek podjęcia stosownej terapii − przekazał w oświadczeniu ks. Śliwiński.

Ksiądz Dominik R. oskarżony o krzywdzenie chłopców