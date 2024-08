Zawalony dach jednej z galerii handlowych w Warszawie! Nie wytrzymał naporu wody

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Dach galerii handlowej Sadyba Best Mall nie wytrzymał naporu wody

Dach galerii handlowej Sadyba Best Mall w Warszawie nie wytrzymał naporu wody. - W wyniku warunków atmosferycznych powstały uszkodzenia dachu. Miejsce zostało wyłączone z użytkowania. Na miejsce zostali skierowani strażacy - powiedział Onetowi mł. brygadier Michał Konopka z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Potężna burza w Warszawie. Połamane drzewa, zniszczone auta, zalane ulice Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Strażacy interweniowali o godzinie 2 w nocy, we wtorek 20 sierpnia. Potwierdzili zawalenie części dachu. Przez dziurę do środka galerii handlowej Sadyba Best Mall wlewała się woda. - Na miejscu byli właściciele obiektu. Obsługa techniczna została ewakuowana z budynku - mówił Konopka. Dodał, że woda wdarła się również do piwnicy szpitala na Szaserów.

Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy, stołeczne służby pracują bez przerwy

Z powodu ulewy nad Warszawą Rafał Trzaskowski w nocy zwołał sztab kryzysowy. Strażacy i policjanci pracują bez chwili wytchnienia, żeby usuwać na bieżąco skutki nawałnicy. Apelują do warszawiaków, by zamiast samochodu wybrali komunikację miejską. Chociaż warunki pogodowe na ten moment są stabilne, wciąż istnieje realne zagrożenie podnoszenia się poziomu wody.