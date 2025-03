i Autor: Shutterstock, Facebook/@Lotnisko Chopina

SZOK!

Zenek Martyniuk dał darmowy koncert na lotnisku w Warszawie. „Jak do tego doszło, nie wiem”

To była prawdziwa sensacja i totalna niespodzianka. W sobotnie popołudnie (22 marca) podróżni na Lotnisku Chopina w Warszawie przeżyli coś, czego się nie spodziewali. W hali odlotów, przy fortepianie w strefie Chopin Music Spot, pojawił się nikt inny jak Zenek Martyniuk. I to nie po to, by lecieć na koncert, ale by samemu dać show − zupełnie za darmo.