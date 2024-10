Zielny gnom znów straszy w Warszawskiej galerii handlowej. Wskoczył do zajętej kabiny w damskiej toalecie

Tiktoker zasłynął z nachodzenia sklepów z Złotych tarasach. Wraz z grupą fanów ganiał się po nich i sial zamieszanie. Największy ból głowy mają z nim ochroniarze, którzy muszą uganiać się za pranksterami i wyrzucać ich z lokali. Wchodzenie za lady sklepowe czy nawet na zaplecza sieciowych fast foodów, to już stały punkt wielu nagrań.

Po Złotych Tarasach twórca filmików przeniósł się na Ursynów. Na jednym z nagrań widać, jak wskakuje od góry do zajętej kabiny w damskiej toalecie. Przerażona kobieta wybiega z niej w popłochu. Część internautów zauważa jednak, że scena mogła być ustawiona.

Są za to inne, w których swoimi niemądrymi żartami uprzykrza życie ciężko pracującym ludziom. – Jego działania są powodem do naszych zmartwień. Trudno zapanować nad tym człowiekiem, wdzieranie się do toalety to już gruba przesada. Coś z tym trzeba zrobić, ale nawet zgłaszanie policji niczego nie daje. Poza tym on nas ośmiesza – powiedział w rozmowie z portalem haloursynow.pl jeden z pracowników ochrony. Crawly possessed publikuje w sieci ich twarze nie pytając o zgodę.

widać że ustawka ale ja pytam czemó my tego cwela jebanego dalej nie deportowaliśmy pic.twitter.com/kfJXc3Mhkq— krecik (@krecikkrol) October 10, 2024

