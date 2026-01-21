Zielona rewolucja w sercu miasta. Remont ważnej ulicy. Zrywają asfalt, by posadzić zieleń i krzewy

Ulica Grochowska w Warszawie przechodzi metamorfozę.

Asfalt zastąpi zieleń, a krzewy i trawniki upiększą pas dzielący jezdnie.

Dzielnicę czeka poprawa estetyki, ale i utrudnienia w ruchu. Sprawdź, do kiedy potrwają!

Grochowska zmieni oblicze: asfalt ustąpi miejsca zieleni

Na odcinku ulicy Grochowskiej, pomiędzy Podolską a Żółkiewskiego, rozpoczynają się prace mające na celu zazielenienie pasa dzielącego jezdnie. Zamiast dotychczasowego asfaltu, pojawi się tam ziemia, na której zostaną posadzone krzewy. W pobliżu przejść dla pieszych wysiana zostanie trawa, co ma poprawić estetykę i jednocześnie nie ograniczać widoczności.

Utrudnienia dla kierowców

Na czas robót wygrodzone zostaną lewe pasy ruchu w obu kierunkach. Oznacza to, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zwężeniem jezdni na Grochowskiej. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec lutego. Mimo chwilowych niedogodności, efekt końcowy ma przynieść znaczącą poprawę jakości przestrzeni miejskiej.