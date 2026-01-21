Zielona rewolucja w sercu miasta. Remont ważnej ulicy. Zrywają asfalt, by posadzić zieleń i krzewy

Vanessa Nachabe
2026-01-21 17:35

Na Pradze Południe, szykują się zmiany, które mają przynieść więcej zieleni do miejskiego krajobrazu. Jednak zanim mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi nasadzeniami, czeka ich czas utrudnień.

Asfalt zniknie z Grochowskiej. Zobacz, co go zastąpi.

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Na odcinku ulicy Grochowskiej, pomiędzy Podolską a Żółkiewskiego, rozpoczynają się prace mające na celu zazielenienie pasa dzielącego jezdnie.
  •  Ulica Grochowska w Warszawie przechodzi metamorfozę.
  •  Asfalt zastąpi zieleń, a krzewy i trawniki upiększą pas dzielący jezdnie.
  • Dzielnicę czeka poprawa estetyki, ale i utrudnienia w ruchu. Sprawdź, do kiedy potrwają!

Grochowska zmieni oblicze: asfalt ustąpi miejsca zieleni

Na odcinku ulicy Grochowskiej, pomiędzy Podolską a Żółkiewskiego, rozpoczynają się prace mające na celu zazielenienie pasa dzielącego jezdnie. Zamiast dotychczasowego asfaltu, pojawi się tam ziemia, na której zostaną posadzone krzewy. W pobliżu przejść dla pieszych wysiana zostanie trawa, co ma poprawić estetykę i jednocześnie nie ograniczać widoczności.

 Utrudnienia dla kierowców

Na czas robót wygrodzone zostaną lewe pasy ruchu w obu kierunkach. Oznacza to, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zwężeniem jezdni na Grochowskiej. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec lutego. Mimo chwilowych niedogodności, efekt końcowy ma przynieść znaczącą poprawę jakości przestrzeni miejskiej.

Super Express Google News
Warszawa zimą - w drogę!

Polecany artykuł:

Kolejne problemy na kolei! Awaria za awarią w Warszawie. Co się dzieje?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRAGA-POŁUDNIE
GROCHOWSKA