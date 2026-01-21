Kolejny paraliż na kolei! Awaria za awarią w Warszawie. Co się dzieje?

Warszawa zmaga się z serią awarii kolejowych, powodując znaczne opóźnienia w kursowaniu pociągów.

Interwencja pogotowia na stacji Warszawa Śródmieście i problemy techniczne na Zachodniej zakłóciły ruch SKM i KM.

Bilety ZTM honorowane w pociągach KM w strefach I i II.

Warszawa sparaliżowana awariami pociągów

O godzinie 09:31 Warszawski Transport Publiczny (WTP) poinformował o utrudnieniach na stacji Warszawa Śródmieście.

„Z powodu interwencji załogi pogotowia ratunkowego na stacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów” - czytamy w komunikacie WTP.

Niedługo wcześniej, bo o godzinie 09:09, WTP informował o innych problemach:

„Z przyczyn technicznych w rejonie stacji WARSZAWA ZACHODNIA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2, S3, S4 i S40 oraz pociągów KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów”.

Wcześniej utrudnienia występowały na trasie Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna.

Bilety ZTM honorowane w pociągach KM. Jak długo potrwają utrudnienia?

W związku z dużymi utrudnieniami, od godziny 09:37 wprowadzono honorowanie biletów ZTM w pociągach KM w I i II strefie. Ma to na celu ułatwienie podróży pasażerom, którzy zostali dotknięci awariami.

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej. WTP przeprasza za utrudnienia.