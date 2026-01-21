Kolejny paraliż na kolei! Awaria za awarią w Warszawie. Co się dzieje?

- Warszawa zmaga się z serią awarii kolejowych, powodując znaczne opóźnienia w kursowaniu pociągów.
- Interwencja pogotowia na stacji Warszawa Śródmieście i problemy techniczne na Zachodniej zakłóciły ruch SKM i KM.
- Bilety ZTM honorowane w pociągach KM w strefach I i II.
Warszawa sparaliżowana awariami pociągów
O godzinie 09:31 Warszawski Transport Publiczny (WTP) poinformował o utrudnieniach na stacji Warszawa Śródmieście.
„Z powodu interwencji załogi pogotowia ratunkowego na stacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów” - czytamy w komunikacie WTP.
Niedługo wcześniej, bo o godzinie 09:09, WTP informował o innych problemach:
„Z przyczyn technicznych w rejonie stacji WARSZAWA ZACHODNIA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2, S3, S4 i S40 oraz pociągów KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów”.
Wcześniej utrudnienia występowały na trasie Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna.
Bilety ZTM honorowane w pociągach KM. Jak długo potrwają utrudnienia?
W związku z dużymi utrudnieniami, od godziny 09:37 wprowadzono honorowanie biletów ZTM w pociągach KM w I i II strefie. Ma to na celu ułatwienie podróży pasażerom, którzy zostali dotknięci awariami.
Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej. WTP przeprasza za utrudnienia.