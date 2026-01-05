Najpierw utrudnienia w metrze, potem na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione. Dramatyczny wypadek

- Warszawa zmaga się z paraliżem komunikacyjnym; najpierw metro, teraz Dworzec Centralny.
- Na Dworcu Centralnym doszło do wypadku z udziałem człowieka.
- Peron nr 3 wyłączony z użytku, pociągi notują opóźnienia.
Wypadek na Dworcu Centralnym w Warszawie. Pociągi opóźnione
Na Dworcu Centralnym w Warszawie doszło do wypadku z udziałem człowieka, co spowodowało utrudnienia w ruchu pociągów. Informację o zdarzeniu potwierdziła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
- Na stacji Warszawa Centralna doszło do wypadku z udziałem człowieka. Ruch pociągów nie został wstrzymany, jednak pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami - powiedziała Znajewska-Pawluk, cytowana przez PAP.
Wypadek na Dworcu Centralnym. Jak kursują pociągi?
Do zdarzenia doszło na peronie numer 3. Mimo że ruch pociągów nie został całkowicie wstrzymany, występują znaczne opóźnienia. Kolejarze pracują nad reorganizacją ruchu i przekierowaniem pociągów na inne tory.
- Pociągi kursują przez stację, ale kolejarze pracują teraz nad reorganizacją i przekierowaniem na inne tory, w związku z tym możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów - dodała Znajewska-Pawluk.
Pasażerowie planujący podróż przez Warszawę powinni na bieżąco śledzić komunikaty PKP i przewoźników.
Metro w Warszawie sparaliżowane. Pasażer wtargnął na tory
To nie są jedyne problemy komunikacyjne w stolicy. Wcześniej informowaliśmy o poważnych utrudnieniach w kursowaniu drugiej linii metra (M2). Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował, że pociągi kursują na skróconej trasie Bemowo - Trocka. Wyłączone z użytku są trzy stacje: Bródno, Kondratowicza oraz Zacisze.
Przyczyną problemów jest incydent na stacji Kondratowicza, gdzie na tory wtargnęła osoba postronna. Na szczęście, pasażer opuścił już stację, ale służby wraz z policją sprawdzają infrastrukturę, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Kryzys psychiczny może dotknąć każdego - objawia się silnym lękiem, bezsennością, napadami paniki, poczuciem bezradności lub myślami samobójczymi. W takiej sytuacji ważne jest szybkie wsparcie specjalistów. Nie zostawiaj siebie samego - rozmowa może uratować życie.
Gdzie szukać pomocy:
- 112 - numer alarmowy w nagłych przypadkach zagrażających życiu
- 116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (Fundacja „Niebieska Linia”)
- 116 123 - dla dzieci i młodzieży w kryzysie (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”)