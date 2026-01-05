Dlaczego metro nie kursuje? Groźny incydent! Zamknięto część stacji

W Warszawie występują poważne utrudnienia w kursowaniu drugiej linii metra (M2).

Trzy stacje metra są wyłączone z użytku, a pociągi kursują na skróconej trasie.

Incydent z pasażerem, który wtargnął na tory, doprowadził do zamknięcia stacji. Sprawdź, jak poruszać się po mieście.

Utrudnienia w kursowaniu linii M2. Pasażer wtargnął na tory!

Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ? Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o poważnych problemach w funkcjonowaniu drugiej linii metra. Składy kursują jedynie na odcinku Bemowo - Trocka, a trzy stacje: Bródno, Kondratowicza i Zacisze zostały czasowo wyłączone z ruchu.

Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń, przyczyną utrudnień jest incydent na stacji Kondratowicza: "Na tory wtargnęła osoba postronna” – powiedziała Bartoń. Na szczęście, jak dodała, pasażer opuścił już stację. Obecnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, służby wraz z policją sprawdzają infrastrukturę.

Komunikacja zastępcza. Jak dojechać na Bródno i Zacisze?

W związku z wyłączeniem z ruchu trzech stacji, ZTM uruchomił autobusową linię „Za metro”. Autobusy kursują na trasie: Metro Trocka, Borzymowska, Św. Wincentego, Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka, Rembielińska, Metro Bródno. W drodze powrotnej autobusy jadą: Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka.

Ponadto, linia autobusowa 527 została wydłużona do krańca Metro Trocka, kursując następującymi ciągami: … – Metro Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka.

Pasażerowie powinni przygotować się na wydłużony czas podróży i śledzić komunikaty ZTM. Na stronie internetowej ZTM oraz w mediach społecznościowych publikowane są aktualne informacje dotyczące sytuacji na linii M2.