Dlaczego metro nie kursuje? Groźny incydent! Zamknięto część stacji

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-05 14:16

Dlaczego metro nie jeździ?Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował o poważnych utrudnieniach w kursowaniu drugiej linii metra (M2). Pociągi kursują na skróconej trasie Bemowo - Trocka. Wyłączone z użytku są trzy stacje: Bródno, Kondratowicza oraz Zacisze. Co jest przyczyną problemów i jak wygląda komunikacja zastępcza? Sprawdź najważniejsze informacje!

Metro M2 Warszawa

i

Autor: Patryk Gabryś
Super Express Google News
  • W Warszawie występują poważne utrudnienia w kursowaniu drugiej linii metra (M2).
  • Trzy stacje metra są wyłączone z użytku, a pociągi kursują na skróconej trasie.
  • Incydent z pasażerem, który wtargnął na tory, doprowadził do zamknięcia stacji. Sprawdź, jak poruszać się po mieście.

Utrudnienia w kursowaniu linii M2. Pasażer wtargnął na tory!

Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ? Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o poważnych problemach w funkcjonowaniu drugiej linii metra. Składy kursują jedynie na odcinku Bemowo - Trocka, a trzy stacje: Bródno, Kondratowicza i Zacisze zostały czasowo wyłączone z ruchu. 

Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego, Anna Bartoń, przyczyną utrudnień jest incydent na stacji Kondratowicza: "Na tory wtargnęła osoba postronna” – powiedziała Bartoń. Na szczęście, jak dodała, pasażer opuścił już stację. Obecnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, służby wraz z policją sprawdzają infrastrukturę.

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro

Polecany artykuł:

Zatrzymał metro i patrzy na świat zza krat. Krnąbrny piesek czeka na odbiór z P…

Komunikacja zastępcza. Jak dojechać na Bródno i Zacisze?

W związku z wyłączeniem z ruchu trzech stacji, ZTM uruchomił autobusową linię „Za metro”. Autobusy kursują na trasie: Metro Trocka, Borzymowska, Św. Wincentego, Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka, Rembielińska, Metro Bródno. W drodze powrotnej autobusy jadą: Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka.

Ponadto, linia autobusowa 527 została wydłużona do krańca Metro Trocka, kursując następującymi ciągami: … – Metro Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka.

Pasażerowie powinni przygotować się na wydłużony czas podróży i śledzić komunikaty ZTM. Na stronie internetowej ZTM oraz w mediach społecznościowych publikowane są aktualne informacje dotyczące sytuacji na linii M2.

Polecany artykuł:

Popularna stacja metra w Warszawie zmieni nazwę? Zbierają podpisy
Stacja metra Pole Mokotowskie zmieni nazwę? SGH walczy i publikuje petycje
15 zdjęć
Sonda
Lubisz podróżować metrem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
METRO