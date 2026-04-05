Zimny prysznic w święta. Synoptycy ostrzegają przed wichurami i śniegiem

Gwałtowne załamanie pogody w Wielkanoc i Śmigus-dyngus

Wielkanoc i Lany Poniedziałek przyniosą na północnym wschodzie przelotny deszcz, krupę śnieżną oraz słabe zjawiska burzowe.

W nadchodzących dniach prognozowany jest mocny, porywisty wiatr – do 85 km/h, a w rejonach górskich nawet do 100 km/h.

Niedzielne temperatury ukształtują się na poziomie od 12-15 st. C nad morzem do 21 st. C na południu; w poniedziałek od 7 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C na zachodzie i południu.

Lany Poniedziałek w Tatrach oznacza ryzyko zawiei i zamieci śnieżnych, którym towarzyszyć będą porywy wiatru osiągające 95-100 km/h.

Świąteczny weekend upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, krupy śnieżnej i słabych burz, szczególnie w północno-wschodnich regionach kraju, i utrzyma się to także w Lany Poniedziałek. Jak zaznaczył Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, musimy być gotowi na silny i porywisty wiatr. Jego prędkość może dochodzić do 85 km/h, a w górach nawet do 100 km/h, co oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności przez mieszkańców tych terenów.

W Wielką Niedzielę nad większością terytorium Polski zgromadzi się duże zachmurzenie. Przejaśnienia i lepsza pogoda będą domeną jedynie południa oraz południowego wschodu. Niestety, w pozostałych regionach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, krupy śnieżnej oraz słabych burz. Na Ziemi Łódzkiej, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach spadnie lokalnie do 10 mm wody.

Wskazania termometrów będą mocno zróżnicowane. Suwalszczyzna odnotuje ok. 14 stopni Celsjusza, centrum kraju ok. 18, a na południu słupki rtęci mogą poszybować do 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej zapowiada się Wybrzeże, z temperaturami od 12 do 15 stopni Celsjusza. Towarzyszyć temu będzie silny i porywisty wiatr, który nad samym morzem rozpędzi się do 75 km/h, stwarzając ryzyko utrudnień komunikacyjnych i lokalnych zagrożeń.

Pogoda na Lany Poniedziałek: Śnieg i mróz w Tatrach

Nocna aura z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu skupionymi głównie na północnym wschodzie. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie 2 stopni Celsjusza na północy, ok. 5 w centrum, a na południowym wschodzie wyniesie do 10 stopni. Silny wiatr nie ustąpi – w porywach osiągnie 60 km/h, na północy 75 km/h, a w strefie nadmorskiej może wiać z prędkością nawet 80 km/h.

Lany Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć na Pomorzu i zachodnich krańcach możliwe są niewielkie przejaśnienia. Według synoptyków IMGW wystąpią przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej i słabe burze. W północno-wschodniej Polsce może spaść również deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą niższe wartości niż w niedzielę: od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem, przez 10 w centrum, po 12 na zachodzie i południu. Wiatr utrzyma swój porywisty charakter, dochodząc do 85 km/h na Wybrzeżu. Niezwykle groźnie zapowiada się sytuacja w wysokich partiach Tatr, gdzie porywy wiatru osiągną 95 km/h, a warunki będą sprzyjać powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych.

Noc z poniedziałku na wtorek w wyższych partiach Tatr przyniesie opady śniegu, a na Podhalu deszczu ze śniegiem. W rejonach górskich wiatr może osiągać w porywach 100 km/h. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z rozpogodzeniami na południu i zachodzie Polski. Na północnym wschodzie wciąż prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Temperatura powietrza spadnie do przedziału od 1 do 4 stopni Celsjusza, a w górach wyniesie od -3 do 0 stopni Celsjusza. Poza górami, gdzie wiatr powieje z prędkością 90 km/h, w reszcie kraju wiatr będzie umiarkowany i porywisty do 65 km/h (nad morzem do 85 km/h).

