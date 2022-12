Złodziej samochodów z maską zatrzymany! Był poszukiwany, wpadł w centrum Zielonki pod Warszawą

Zielonka. Złodziej z maską zatrzymany. Ukrywał się przed więzieniem

Do akcji doszło w połowie grudnia. Funkcjonariusze z wydziału do zwalczania przestępczości samochodowej w Warszawie i Białymstoku udali się do podwarszawskiej Zielonki, gdzie według posiadanej wiedzy w jednym z mieszkań w centrum miał się ukrywać mężczyzna mający związek z przestępczością samochodową. - Udali się do podwarszawskiej Zielonki, gdzie według posiadanej wiedzy w jednym z mieszkań w centrum miał się ukrywać mężczyzna mający związek z przestępczością samochodową – opisuje akcję sierż. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Mundurowi sprawdzili też samochód zatrzymanego. Okazało się, że 47-latek używał osobowego bmw do kradzieży innego pojazdu, więc policjanci odholowali pojazd na parking. - Dzięki skutecznym działaniom policjantów, kolejny poszukiwany nie ucieknie od odpowiedzialności za swoje czyny – chwali sukces kolegów sierż. Śniadała.