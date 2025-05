Mistrzyni kamuflażu

Złodziejka Roku w Piasecznie? Ukryła się za drzewem, myśląc, że jest niewidzialna!

34-letnia kobieta została zatrzymana w Piasecznie po kradzieży akcesoriów rowerowych. Próbując uniknąć odpowiedzialności, kobieta ukryła się za drzewem, licząc na to, że zmyli pościg. Jej nieudolny kamuflaż nie przekonał jednak funkcjonariuszy, którzy szybko doprowadzili ją do policyjnej celi. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.