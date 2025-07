Zmarła Halina Jędrzejewska ps. Sławka. bohaterka Powstania Warszawskiego odeszła na wieczną wartę

Nie żyje Halina Jędrzejewska

Halina Jędrzejewska, znana pod pseudonimem „Sławka”, brała aktywny udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w batalionach „Miotła” i „Czata 49”. Jej poświęcenie i odwaga w niesieniu pomocy rannym zasługują na najwyższe uznanie. Powstanie Warszawskie było jednym z najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski.

Po upadku Powstania Halina Jędrzejewska trafiła do niewoli niemieckiej. Była jeńcem Stalagu X B Sandbostel, a następnie Stalagu VI C Oberlangen. Do Polski powróciła w lipcu 1946 roku. Mimo trudnych doświadczeń wojennych, nie straciła wiary w lepszą przyszłość.

Od 1994 roku Halina Jędrzejewska była członkinią Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, a od 2022 roku pełniła funkcję Prezeski Związku. Zawsze oddana pamięci Powstania i jego bohaterów – do końca aktywna i obecna.

Pożegnanie Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego pożegnało Halinę Jędrzejewską słowami: "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 99 lat odeszła na wieczną wartę Pani Halina Jędrzejewska ps. Sławka Sanitariuszka batalionów „Miotła” i „Czata 49”, uczestniczka Powstania Warszawskiego. [...] Przyjaciółka Muzeum Powstania Warszawskiego, wieloletnia członkini Rady Muzeum. Oddana pamięci Powstania i jego bohaterów – do końca aktywna i obecna. Cześć Jej Pamięci! Dziękujemy za służbę, odwagę i niezłomność".

Powstanie Warszawskie. Halina Jędrzejewska ps. Sławka : "Moje pokolenie straciło najbliższych". Wspomnienie.

Studia lekarskie i działalność kombatancka

Po powrocie do kraju Halina Jędrzejewska rozpoczęła studia lekarskie na Uniwersytecie w Poznaniu, które kontynuowała na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat aktywnie działała w środowiskach kombatanckich, angażując się w pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach.