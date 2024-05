i Autor: ARTUR HOJNY SE / EAST NEWS Zdjęcie ilustracyjne

Zmiany w kursowaniu WKD. Zamkną kolejną stację! Dalej nie pojedziesz

WKD w nadchodzący weekend zamknie kolejną stację. W związku z remontem podwarszawska kolej dojeżdża tylko do stacji Warszawa Reduta Ordona. W dniach od 25.05.2024 (sobota) do 26.05.2024 (niedziela) WKD dojedzie tylko do stacji WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie. Sprawdź komunikację zastępczą i zasady honorowania biletów.