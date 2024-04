On pokieruje policją

Zmiany w warszawskiej policji. Insp. Dariusz Walichnowski nowym komendantem Komendy Stołecznej Policji

Nadinspektor Paweł Dzierżak pożegnał się ze swoją dotychczasową funkcją komendanta Komendy Stołecznej Policji. Zastąpił go inspektor Dariusz Walichnowski. To doświadczony oficer policji z ponad 32-letnim stażem, ktory do tej pory pełnił ważne funkcje w kilku województwach. Kim jest i gdzie do tej pory pełnił służbę?