Wariat wjechał autem na chodnik, przejechał ludzi i uciekł. Wielu rannych!

HORROR

Kilka osób potrąconych na Pradze-Północ. Wariat wjechał na chodnik, przejechał ludzi i uciekł. Ważny apel policji

Kilka osób zostało potrąconych na warszawskiej Pradze przez samochód osobowy kierowany przez nieznanego kierowcę. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci starają się ustalić kto doprowadził do tego horroru oraz dlaczego to się wydarzyło. Do szpitala trafiły trzy osoby. − Apelujemy do wszystkich osób, które mają informacje na temat tego zdarzenia − przekazuje stołeczna policja.