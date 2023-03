Maciej dźgnął kuchennym nożem 22-latka. Szokujące kulisy awantury. Co się stało w Legionowie?!

Zielonka. Tragiczny wypadek na drodze. Rozpędzonym audi zmiótł pieszego

Na miejsce wypadku pilnie ruszyły zawiadomione służby ratunkowe: pogotowie, straż pożarna i policja. Ratownicy medyczni reanimowali potrąconego mężczyznę, w stanie krytycznym trafił do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Tragiczne wieści potwierdza policja. - Do wypadku doszło na wysokości ul. Poniatowskiego 41. Kierujący osobowym audi 21-latek był trzeźwy. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn wypadku – powiedziała Monika Kaczyńska z policji w Wołominie.

Zdjęcia z miejsca wypadku są przerażające. Pieszy dosłownie wbił się w przednią szybę, a siła uderzenia zgniotła przód dachu samochodu. Na razie nie wiadomo, czy kierowca poruszał się dozwoloną prędkością, czy ją przekroczył. Wypadek miał miejsce na ulicy, przy której nie ma chodnika i piesi muszą poruszać się poboczem. Jak informuje policja, 62-latek w chwili wypadku prawdopodobnie przechodził przez jezdnię. Funkcjonariusze ustalą jak dokładnie doszło do tego dramatu.