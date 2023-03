Funkcjonariusz odmówił badania alkomatem

Dramat pod klubem nocnym. Policjant potrącił mężczyznę! Później zwiał

Szok! Policjant potrącił pieszego i uciekał z miejsca zdarzenia! Do wypadku doszło w nocy (18/19 marca) pod klubem nocnym przy Wale Miedzeszyńskim. Kierujący chevroletem policjant najpierw podczas cofania uderzył w inne auto, a gdy ruszył do przodu, potrącił człowieka. Funkcjonariusz po krótkim pościgu został zatrzymany. Odmówił badania alkomatem. Niewykluczone, że był pijany. Ranny pieszy trafił do szpitala.