Znajduje się 13 kilometrów od centrum Warszawy. To drugi najwyższy obiekt w stolicy Polski!

Na północno-wschodnich obrzeżach Warszawy, wśród lasów i osiedli, stoi smukła, betonowa konstrukcja, która od lat pozostaje niemal niezauważona przez mieszkańców stolicy. Jest to komin ciepłowni Kawęczyn, osiągający wysokość 300 metrów, co czyni go drugim najwyższym obiektem w Warszawie, tuż po 310-metrowym Varso Tower.