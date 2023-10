i Autor: Shutterstock

Z SAMEGO RANA

Znaleźli mężczyznę z raną postrzałową. Nie pomogła długa reanimacja. Zmarł po kilkudziesięciu minutach

plis 8:21

W czwartek (12 października) z samego rana w Żyrardowie doszło do wstrząsającego odkrycia. Przy ul. Kilińskiego znaleziono mężczyznę z raną postrzałową. – Po reanimacji trwającej kilkadziesiąt minut doszło do zgonu – opowiada nam st. sierż. Patrycja Sochacka z żyrardowskiej policji. Co tam się wydarzyło?!