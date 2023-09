Strzelanina na szkolnym boisku, ranni uczniowie. Kolejne osoby zatrzymane

Poszedł nad rzekę, do domu nie wrócił. Gdzie jest 61-letni Wojciech? Trwają poszukiwania mężczyzny

Strzały na szkolnym boisku w Ciechanowie

W czwartek w południe (7 września) do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o tym, że na terenie boiska szkolnego przy jednym z tamtejszych zespołów szkół średnich, doszło do ostrzelania uczniów. Dwie osoby - 15-letni chłopak i 16-letnia dziewczyna - zostały niegroźnie zranieni.

W piątek po południu (8 września) policja zatrzymała 30-latka mogącego mieć związek ze zdarzeniem. Jak podała w sobotę (9 września) rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska, w ciągu kilku następnych godzin ujęto w miejscu zamieszkania kolejnych dwóch podejrzewanych w wieku 25 i 26 lat.

"Natomiast dzisiaj rano funkcjonariusze zatrzymali czwartego mężczyznę, który mógł brać udział w tym zdarzeniu. 32-latek ukrywał się w piwnicy w miejscu zamieszkania" - przekazała asp. Zarembska.

Zatrzymani z zarzutami

Wszyscy zatrzymani w sprawie to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. - Trzech zatrzymanych usłyszało zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do trzech lat więzienia - wyjaśniła asp. Zarembska.

Rzeczniczka dodała, że czwarty z zatrzymanych najprawdopodobniej jeszcze w sobotę (9 września) usłyszy zarzuty.