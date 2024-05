Wyjątkowa kampania z okazji Dnia Matki

To nie koniec niespodzianek! Oprócz sesji zdjęciowej, 13 maja wystartuje konkurs organizowany przez firmę Vis Plantis we współpracy z marką biżuteryjną SES Jewellery. W jego ramach klienci zostaną zaproszeni do dokończenia zdania: „Moja mama jest wyjątkowa, bo…” – taki temat konkursu na pewno da początek pięknym opowieściom.

Specjalne są również nagrody w konkursie, a będzie to między innymi komplet bransoletek „Mama i córka” wykonany z kamieni szlachetnych i półszlachetnych, które tworzą zakodowaną w kodzie Morse’a intencję. Kamienie dobrane do kompletu „Mama i Córka” wzmacniają wzajemną miłość, troskę, wsparcie, zrozumienie i empatię. Oprócz bransoletek do wygrania będzie wyjątkowy kosmetyk Olejkowy Eliksir Piękna do twarzy marki so!flow by Vis Plantis.

Bez wątpienia Dzień Mamy to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, które powinno mieć niezwykłą oprawę. Kampania stworzona przez firmę Vis Plantis potrwa do 26 maja.

i Autor: Karolina Januszek Vis Plantis

