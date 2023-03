i Autor: KRP II - Mokotów, Ursynów, Wilanów Szok! 14-latkowie zakładali kominiarki i wyciągali broń, kradli telefony i portfele. Planowali też włamania!

Młodociani przestępcy zatrzymani

Wstrząsające napady w Warszawie. Gang 14-latków napadał na rówieśników z bronią, ich arsenał szokuje

Seria wstrząsających napadów w Warszawie. To, co robiło dwóch 14-latków po prostu nie mieści się w głowie. Dzieci napadały na inne dzieci, grożąc im atrapą broni. Co więcej, zatrzymani przez ursynowską policję nastolatkowie na swoim koncie mają też zniszczenia samochodów. Jak sami przyznali, planowali również napad na osiedlowy punkt handlowy oraz włamania do mieszkań!