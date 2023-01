Znana sieć restauracji otwiera się w Warszawie. To jeden z niewielu lokali w Polsce

Nie żyje Marek Gaszyński. To on napisał dla Niemena "Sen o Warszawie"

Nowa sieć amerykańskich restauracji w Warszawie

Popeyes Louisiana Kitchen, to międzynarodowa sieć lokali z błyskawicznym jedzeniem. Co będzie można w niej zjeść? Jak na knajpę rodem z południa USA przystało, w menu króluje smażony kurczak. W odróżnieniu do znanej w Polsce sieci KFC będzie można też zjeść np. owoce morza i oczywiście burgery. Sieć powstała w 1972 r. w Nowym Orleanie. Od tamtej pory rozwinęła się do imponującej liczby 3700 restauracji działających na zasadzie franczyzy w 30 krajach na świecie.

Popeyes Louisiana Kitchen. Gdzie powstanie?

Teraz amerykanie postanowili wejść ze swoim kurczakiem i burgerami do Europy środkowej. Jak donosi portal dlahandlu.pl oprócz Polski restauracje otworzą też w Rumunii i Czechach. Na razie nie wiemy w którym dokładnie miejscu w Warszawie powstanie pierwszy lokal. Docelowo w trzech wymienionych krajach ma powstać aż 600 punktów, jednak na początku nowości spróbować będzie można jedynie w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu.