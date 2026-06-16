Znani influencerzy i przedstawiciele biznesu spotkają się w stolicy. LOUD Congress połączy oba światy

ac
2026-06-16 14:09

W połowie czerwca Warszawa stanie się centrum dyskusji o przyszłości sieci, mediów społecznościowych oraz pokoleniu Gen Z. W stolicy zaplanowano premierową odsłonę LOUD Congress, która zgromadzi czołowych twórców internetowych, artystów i ekspertów od nowoczesnych technologii.

LOUD congress
Autor: Blowek/Facebook, Pashabiceps/Instagram, Medusa/Facebook/ Facebook

Na rynku funkcjonuje wiele branżowych spotkań, jednak pomysłodawcy nowej inicjatywy chcą przede wszystkim stworzyć platformę łączącą środowisko komercyjne z twórcami cyfrowymi. Zauważają oni wyraźne przenikanie się tych dwóch sfer, w których to właśnie popularni internetowi nadawcy kształtują nawyki młodzieży, kreują bieżące trendy i w ogromnym stopniu decydują o ostatecznych wyborach konsumenckich.

W trakcie warszawskiego spotkania na scenie zaprezentują się rozpoznawalne postaci ze świata rozrywki i biznesu. Swoją obecność potwierdzili między innymi:

  • Blowek – popularny youtuber i prężnie działający twórca wideo,
  • Andrzej Smolik – ceniony na rynku kompozytor i muzyk,
  • Meduza – znany internetowy autor oraz rozpoznawalny streamer,
  • PashaBiceps – były profesjonalny zawodnik sceny e-sportowej,
  • Toffiecrisp – aktywnie funkcjonujący w sieci influencer,
  • Siles – reprezentant krajowego środowiska rapowego,
  • Disco Karol, będący częścią formacji Brokies,
  • Kasix – prowadząca regularne transmisje na żywo streamerka,
  • Tribbs – uznany kompozytor i producent muzycznych przebojów,
  • Sir Mich – doświadczony producent i autor kompozycji,
  • Nikoleta Dolinna, działająca pod pseudonimem Nikki Beautify,
  • Milena Bryła – kierująca pracami redakcji portalu naTemat.pl,
  • Bartosz Kazimierczak z agencji WW MGMT oraz grupy Brokies,
  • Łukasz Gąsiński promujący sport pod szyldem MrFit,
  • Jakub Kralka – współwłaściciel serwisu naTemat.pl i szef portalu Bezprawnik.pl,
  • Jan Peńsko będący reprezentantem marki i-Sport,
  • Kamil Górecki działający w strukturach FantasyExpo,
  • Barbara Mosiewicz z przedsiębiorstwa Health Labs Care,
  • Grzegorz Zalewski związany z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska,
  • Alina Bączar reprezentująca Fundację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Agata Bajno – prawniczka współpracująca z artystą o pseudonimie Bedoes,
  • Piotr Strumiński z renomowanej stołecznej kancelarii KAASS,
  • Krzysztof Bąk – odpowiedzialny za stronę artystyczną popularnego projektu Męskie Granie.

Program czerwcowego wydarzenia obejmuje szereg istotnych zagadnień związanych z cyfrowym światem, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, bezpieczne inwestowanie kapitału czy skuteczny marketing oparty na wpływach. Uczestnicy wysłuchają interesujących prelekcji o tym, w jaki sposób nowoczesne algorytmy transformują platformy społecznościowe i krajowy rynek muzyczny, a także poznają skuteczne strategie budowania autorskich biznesów przez nagrywających w sieci twórców.

W oficjalnym harmonogramie przewidziano również inspirującą dyskusję dotyczącą tworzenia kultowych inicjatyw dla najmłodszych odbiorców, której główną osią będzie gigantyczny sukces trasy koncertowej Męskie Granie. W tym konkretnym panelu swoją wieloletnią wiedzą podzieli się Krzysztof Bąk, pełniący z powodzeniem funkcję dyrektora artystycznego tego popularnego festiwalu i promujący najlepszą muzykę na żywo.

Prawdziwym uwieńczeniem całodniowych merytorycznych rozmów będzie uroczysta, wieczorna ceremonia wręczenia specjalnych statuetek pod szyldem „Pokolenie LOUD”. Pomysłodawcy zamierzają docenić najbardziej wyróżniające się w sieci osoby w kilku kategoriach, przyznając cenne nagrody dla najlepszych młodych przedsiębiorców, obiecujących debiutantów w social mediach oraz autorów najciekawszych, świeżych projektów muzycznych.

Omawiany kongres zaplanowano na najbliższy wtorek, 18 czerwca, w niezwykle eleganckich wnętrzach stołecznego Hotelu Bellotto. Inicjatorzy zaprosili do bezpośredniego udziału około dwustu wybranych przedstawicieli współczesnego świata mediów, skutecznego marketingu i nowoczesnych technologii, zapowiadając jednocześnie zapoczątkowanie całego cyklu ambitnych spotkań poświęconych dynamicznej ewolucji społeczeństwa pod wpływem potężnego internetu.

  • W rolę oficjalnych współorganizatorów i partnerów wspierających kongres wcielą się między innymi Skarszewski Młyn, serwis finansowy Bankier.pl, marka Bandi Cosmetics oraz zespół Brokies.
  • Tytularny patronat medialny nad pierwszą edycją objęły takie ogólnopolskie redakcje jak Super Express, naTemat.pl, Radio Eska, Puls Biznesu oraz znany serwis Spider’s Web.
  • Rozpoczęcie oficjalnej części tego wyjątkowego wydarzenia wyznaczono precyzyjnie na godzinę 10:00.
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