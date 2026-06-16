Znani influencerzy i przedstawiciele biznesu spotkają się w stolicy. LOUD Congress połączy oba światy

Na rynku funkcjonuje wiele branżowych spotkań, jednak pomysłodawcy nowej inicjatywy chcą przede wszystkim stworzyć platformę łączącą środowisko komercyjne z twórcami cyfrowymi. Zauważają oni wyraźne przenikanie się tych dwóch sfer, w których to właśnie popularni internetowi nadawcy kształtują nawyki młodzieży, kreują bieżące trendy i w ogromnym stopniu decydują o ostatecznych wyborach konsumenckich.
W trakcie warszawskiego spotkania na scenie zaprezentują się rozpoznawalne postaci ze świata rozrywki i biznesu. Swoją obecność potwierdzili między innymi:
- Blowek – popularny youtuber i prężnie działający twórca wideo,
- Andrzej Smolik – ceniony na rynku kompozytor i muzyk,
- Meduza – znany internetowy autor oraz rozpoznawalny streamer,
- PashaBiceps – były profesjonalny zawodnik sceny e-sportowej,
- Toffiecrisp – aktywnie funkcjonujący w sieci influencer,
- Siles – reprezentant krajowego środowiska rapowego,
- Disco Karol, będący częścią formacji Brokies,
- Kasix – prowadząca regularne transmisje na żywo streamerka,
- Tribbs – uznany kompozytor i producent muzycznych przebojów,
- Sir Mich – doświadczony producent i autor kompozycji,
- Nikoleta Dolinna, działająca pod pseudonimem Nikki Beautify,
- Milena Bryła – kierująca pracami redakcji portalu naTemat.pl,
- Bartosz Kazimierczak z agencji WW MGMT oraz grupy Brokies,
- Łukasz Gąsiński promujący sport pod szyldem MrFit,
- Jakub Kralka – współwłaściciel serwisu naTemat.pl i szef portalu Bezprawnik.pl,
- Jan Peńsko będący reprezentantem marki i-Sport,
- Kamil Górecki działający w strukturach FantasyExpo,
- Barbara Mosiewicz z przedsiębiorstwa Health Labs Care,
- Grzegorz Zalewski związany z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska,
- Alina Bączar reprezentująca Fundację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
- Agata Bajno – prawniczka współpracująca z artystą o pseudonimie Bedoes,
- Piotr Strumiński z renomowanej stołecznej kancelarii KAASS,
- Krzysztof Bąk – odpowiedzialny za stronę artystyczną popularnego projektu Męskie Granie.
Program czerwcowego wydarzenia obejmuje szereg istotnych zagadnień związanych z cyfrowym światem, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, bezpieczne inwestowanie kapitału czy skuteczny marketing oparty na wpływach. Uczestnicy wysłuchają interesujących prelekcji o tym, w jaki sposób nowoczesne algorytmy transformują platformy społecznościowe i krajowy rynek muzyczny, a także poznają skuteczne strategie budowania autorskich biznesów przez nagrywających w sieci twórców.
W oficjalnym harmonogramie przewidziano również inspirującą dyskusję dotyczącą tworzenia kultowych inicjatyw dla najmłodszych odbiorców, której główną osią będzie gigantyczny sukces trasy koncertowej Męskie Granie. W tym konkretnym panelu swoją wieloletnią wiedzą podzieli się Krzysztof Bąk, pełniący z powodzeniem funkcję dyrektora artystycznego tego popularnego festiwalu i promujący najlepszą muzykę na żywo.
Prawdziwym uwieńczeniem całodniowych merytorycznych rozmów będzie uroczysta, wieczorna ceremonia wręczenia specjalnych statuetek pod szyldem „Pokolenie LOUD”. Pomysłodawcy zamierzają docenić najbardziej wyróżniające się w sieci osoby w kilku kategoriach, przyznając cenne nagrody dla najlepszych młodych przedsiębiorców, obiecujących debiutantów w social mediach oraz autorów najciekawszych, świeżych projektów muzycznych.
Omawiany kongres zaplanowano na najbliższy wtorek, 18 czerwca, w niezwykle eleganckich wnętrzach stołecznego Hotelu Bellotto. Inicjatorzy zaprosili do bezpośredniego udziału około dwustu wybranych przedstawicieli współczesnego świata mediów, skutecznego marketingu i nowoczesnych technologii, zapowiadając jednocześnie zapoczątkowanie całego cyklu ambitnych spotkań poświęconych dynamicznej ewolucji społeczeństwa pod wpływem potężnego internetu.
- W rolę oficjalnych współorganizatorów i partnerów wspierających kongres wcielą się między innymi Skarszewski Młyn, serwis finansowy Bankier.pl, marka Bandi Cosmetics oraz zespół Brokies.
- Tytularny patronat medialny nad pierwszą edycją objęły takie ogólnopolskie redakcje jak Super Express, naTemat.pl, Radio Eska, Puls Biznesu oraz znany serwis Spider’s Web.
- Rozpoczęcie oficjalnej części tego wyjątkowego wydarzenia wyznaczono precyzyjnie na godzinę 10:00.