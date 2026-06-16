Znani influencerzy i przedstawiciele biznesu spotkają się w stolicy. LOUD Congress połączy oba światy

Na rynku funkcjonuje wiele branżowych spotkań, jednak pomysłodawcy nowej inicjatywy chcą przede wszystkim stworzyć platformę łączącą środowisko komercyjne z twórcami cyfrowymi. Zauważają oni wyraźne przenikanie się tych dwóch sfer, w których to właśnie popularni internetowi nadawcy kształtują nawyki młodzieży, kreują bieżące trendy i w ogromnym stopniu decydują o ostatecznych wyborach konsumenckich.

W trakcie warszawskiego spotkania na scenie zaprezentują się rozpoznawalne postaci ze świata rozrywki i biznesu. Swoją obecność potwierdzili między innymi:

Blowek – popularny youtuber i prężnie działający twórca wideo,

Andrzej Smolik – ceniony na rynku kompozytor i muzyk,

Meduza – znany internetowy autor oraz rozpoznawalny streamer,

PashaBiceps – były profesjonalny zawodnik sceny e-sportowej,

Toffiecrisp – aktywnie funkcjonujący w sieci influencer,

Siles – reprezentant krajowego środowiska rapowego,

Disco Karol, będący częścią formacji Brokies,

Kasix – prowadząca regularne transmisje na żywo streamerka,

Tribbs – uznany kompozytor i producent muzycznych przebojów,

Sir Mich – doświadczony producent i autor kompozycji,

Nikoleta Dolinna, działająca pod pseudonimem Nikki Beautify,

Milena Bryła – kierująca pracami redakcji portalu naTemat.pl,

Bartosz Kazimierczak z agencji WW MGMT oraz grupy Brokies,

Łukasz Gąsiński promujący sport pod szyldem MrFit,

Jakub Kralka – współwłaściciel serwisu naTemat.pl i szef portalu Bezprawnik.pl,

Jan Peńsko będący reprezentantem marki i-Sport,

Kamil Górecki działający w strukturach FantasyExpo,

Barbara Mosiewicz z przedsiębiorstwa Health Labs Care,

Grzegorz Zalewski związany z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska,

Alina Bączar reprezentująca Fundację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

Agata Bajno – prawniczka współpracująca z artystą o pseudonimie Bedoes,

Piotr Strumiński z renomowanej stołecznej kancelarii KAASS,

Krzysztof Bąk – odpowiedzialny za stronę artystyczną popularnego projektu Męskie Granie.

Program czerwcowego wydarzenia obejmuje szereg istotnych zagadnień związanych z cyfrowym światem, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, bezpieczne inwestowanie kapitału czy skuteczny marketing oparty na wpływach. Uczestnicy wysłuchają interesujących prelekcji o tym, w jaki sposób nowoczesne algorytmy transformują platformy społecznościowe i krajowy rynek muzyczny, a także poznają skuteczne strategie budowania autorskich biznesów przez nagrywających w sieci twórców.

W oficjalnym harmonogramie przewidziano również inspirującą dyskusję dotyczącą tworzenia kultowych inicjatyw dla najmłodszych odbiorców, której główną osią będzie gigantyczny sukces trasy koncertowej Męskie Granie. W tym konkretnym panelu swoją wieloletnią wiedzą podzieli się Krzysztof Bąk, pełniący z powodzeniem funkcję dyrektora artystycznego tego popularnego festiwalu i promujący najlepszą muzykę na żywo.

Prawdziwym uwieńczeniem całodniowych merytorycznych rozmów będzie uroczysta, wieczorna ceremonia wręczenia specjalnych statuetek pod szyldem „Pokolenie LOUD”. Pomysłodawcy zamierzają docenić najbardziej wyróżniające się w sieci osoby w kilku kategoriach, przyznając cenne nagrody dla najlepszych młodych przedsiębiorców, obiecujących debiutantów w social mediach oraz autorów najciekawszych, świeżych projektów muzycznych.

Omawiany kongres zaplanowano na najbliższy wtorek, 18 czerwca, w niezwykle eleganckich wnętrzach stołecznego Hotelu Bellotto. Inicjatorzy zaprosili do bezpośredniego udziału około dwustu wybranych przedstawicieli współczesnego świata mediów, skutecznego marketingu i nowoczesnych technologii, zapowiadając jednocześnie zapoczątkowanie całego cyklu ambitnych spotkań poświęconych dynamicznej ewolucji społeczeństwa pod wpływem potężnego internetu.