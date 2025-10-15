Znany poseł nie wytrzymał! W ostrych słowach skomentował ostatni prezent Marcina Możdżonka

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-15 14:30

Współpraca dealera Forda z Marcinem Możdżonkiem, byłym siatkarzem i prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, wywołała falę krytyki w internecie. Internauci są oburzeni, a poseł Łukasz Litewka nie przebierał w słowach. O co chodzi w aferze z Fordem Rangerem? Pierwsi o sprawie poinformowali reporterzy portalu eska.pl.

Ford dla M. Możdżonka

i

Autor: Ford/ Facebook Marcin Możdżonek / Canva.com

Rad Motors Radom, autoryzowany dealer Forda, nawiązał współpracę z Marcinem Możdżonkiem, znanym sportowcem, a obecnie prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. W ramach umowy, Możdżonek otrzymał do testów Forda Rangera, który ma być wykorzystywany w „wymagających warunkach związanych z gospodarką łowiecką i aktywnym udziałem w polowaniach”.

Informacja ta wywołała lawinę negatywnych komentarzy w internecie, a sprawą zainteresował się poseł Łukasz Litewka, który ostro skrytykował markę Ford.

Burza w sieci po informacji o współpracy Forda z Możdżonkiem

Informacja o współpracy Możdżonka z dealerem Forda wywołała lawinę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją oburzenia, zarzucając marce promowanie zabijania zwierząt. Pod postem pojawiło się ponad 400 komentarzy, w których użytkownicy wyrażają swoje niezadowolenie.

„Martwe, zakrwawione zwierzę będzie pięknie prezentować się na pace samochodu”

Oliwy do ognia dolał poseł Łukasz Litewka, który znany jest ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne i ochrony zwierząt. Polityk nie przebierał w słowach, komentując współpracę Forda z Marcinem Możdżonkiem.

Brawo Ford! To ja dodam do opisu by był jeszcze ładniejszy: martwe, zakrwawione zwierzę będzie pięknie prezentować się na pace samochodu. Duma i szacun. Już wiem skąd to słynne powiedzenie o Was: Ford, g***o wort. Gratuluję wyczucia i marketingu − napisał Litewka na swoim profilu w mediach społecznościowych, który śledzi ponad 600 tys. osób.

Poseł wezwał również Ford Polska do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

W krótkim komentarzu Ford Polska poinformował: „Nie znamy szczegółów tej współpracy. Zapewniamy, że wyjaśnimy jej okoliczności i poinformujemy o nich”.

Redakcja portalu eska.pl zwróciła się o szerszy komentarz do biura prasowego Ford Polska, a także do dealera Rad Motors Radom − czekają na odpowiedź.

Możdżonek odpowiada na krytykę

Głos w sprawie zabrał również Marcin Możdżonek, który odpiera zarzuty posła Litewki. Były siatkarz uważa, że poseł nawołuje do hejtu i atakuje przedsiębiorcę.

Poseł Litewka nawołuje do hejtu, to jest nagonka i atak na przedsiębiorcę − ocenił prezes Naczelnej Rady Łowieckiej w rozmowie z redakcją eska.pl.

Jego zachowanie nie przystoi do funkcji, którą pełni. Kreuje standardy, które bazują na nienawiści do drugiego człowieka. Podsyca konflikty. To też nie pierwszy raz, gdy mnie pomawia i atakuje, a boi się stanąć twarzą twarz do rozmowy, czy debaty. Wie, że nie ma żadnych argumentów, jest tchórzem. Co nie przeszkadza mu wypisywać do mnie dziwnych prywatnych wiadomości − stwierdza Możdżonek.

Możdżonek dodaje również, że poseł Litewka jest człowiekiem nierzetelnym, za którym ciągną się nierozliczone zbiórki i problemy w fundacjach. Jak wyjaśnia, „dealer Forda, na którego nagonkę rozpoczął ten Poseł na Sejm, ma ofertę dla konkretnej grupy społecznej, która wykonuje ustawowe zadania narzucone przez państwo”.

Polowania, czy to się komuś podoba, czy nie − były, są i będą, a Polski Związek Łowiecki wykonuje je zgodnie z prawem, które ustala m.in. poseł Litewka − podsumował Możdżonek.

Źródło: Eska.pl

Super Express Google News
MOŻDŻONEK O SŁOWACH GORTATA: TAK NIE WOLNO TRAKTOWAĆ POLAKÓW!
Sonda
Czy popierasz polowania na zwierzęta?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN MOŻDŻONEK
Team Litewka
ŁUKASZ LITEWKA