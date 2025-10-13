Brutalne słowa o Łukaszu Żaku! Znany poseł nie zostawia na nim suchej nitki

Poseł Łukasz Litewka ostro skrytykował Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku.

Mimo ciążących zarzutów Żak miał zachowywać się lekceważąco podczas rozprawy, śmiejąc się i ziewając.

Litewka nazywa Żaka „patolem” i „mordercą”, domagając się sprawiedliwości przed sądem.

Poseł Łukasz Litewka w mocnych słowach o Łukaszu Żaku

Długi i tak samo dosadny wpis o Łukaszu Żaku zamieścił na swoim profilu facebookowym poseł Łukasz Litewka. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia od kilku miesięcy toczy się proces dotyczący spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym mężczyzna jest głównym, ale nie jedynym oskarżonym. W minionym tygodniu uchylono areszt wobec jego kolegów:

Mikołaja N. (23 l.);

Damiana J. (28 l.);

Macieja O. (28 l.);

i Kacpra K. (24 l.);

o ile w ciągu tygodnia od decyzji sądu wpłacą oni kaucję w wysokości 75 tys. zł. W areszcie pozostanie za to Żak, którego mimo ciążących na nim zarzutów nie opuszcza dobry humor, do czego odniósł się zresztą poseł Nowej Lewicy.

- Łukasz Żak jest dla mnie idealnym przykładem patola, który nigdy nie powinien otrzymać drugiej szansy.Zabił, uciekł, nie udzielił pomocy, chciał wmówić światu, że pojazdem kierowała jego dziewczyna, a wczoraj podczas rozprawy gdy świadkowie opowiadali o naprawdę wyjątkowo smutnych szczegółach zdarzenia, oskarżony śmiał się, ziewał i ewidentnie był znudzony. Łukasz Żak to przede wszystkim morderca, ale także samozwańczy pseudogangster, król życia i narcyz. Pora by życie i sprawiedliwość wyjaśniło mu, że jest tylko błaznem i pajacem, którego nikt się nie boi. Niestety jest i już zawsze będzie mordercą - pisze Litewka.