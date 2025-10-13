Brutalne słowa o Łukaszu Żaku! Znany poseł nie zostawia na nim suchej nitki

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej, którego domniemanym sprawcą jest Łukasz Żak, to jedna z najbardziej bulwersujących spraw ostatnich lat. Nic dziwnego, że swoje zdanie na temat tragedii i zachowania mężczyzny mają również osoby publiczne, w tym politycy. Do trwającego przed sądem procesu oskarżonego odniósł się w sobotę, 11 października, poseł Nowej Lewicy.

  • Poseł Łukasz Litewka ostro skrytykował Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku.
  • Mimo ciążących zarzutów Żak miał zachowywać się lekceważąco podczas rozprawy, śmiejąc się i ziewając.
  • Litewka nazywa Żaka „patolem” i „mordercą”, domagając się sprawiedliwości przed sądem.

Poseł Łukasz Litewka w mocnych słowach o Łukaszu Żaku

Długi i tak samo dosadny wpis o Łukaszu Żaku zamieścił na swoim profilu facebookowym poseł Łukasz Litewka. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia od kilku miesięcy toczy się proces dotyczący spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym mężczyzna jest głównym, ale nie jedynym oskarżonym. W minionym tygodniu uchylono areszt wobec jego kolegów:

  • Mikołaja N. (23 l.);
  • Damiana J. (28 l.);
  • Macieja O. (28 l.);
  • i Kacpra K. (24 l.);

o ile w ciągu tygodnia od decyzji sądu wpłacą oni kaucję w wysokości 75 tys. zł. W areszcie pozostanie za to Żak, którego mimo ciążących na nim zarzutów nie opuszcza dobry humor, do czego odniósł się zresztą poseł Nowej Lewicy.

Łukasz Żak jest dla mnie idealnym przykładem patola, który nigdy nie powinien otrzymać drugiej szansy.Zabił, uciekł, nie udzielił pomocy, chciał wmówić światu, że pojazdem kierowała jego dziewczyna, a wczoraj podczas rozprawy gdy świadkowie opowiadali o naprawdę wyjątkowo smutnych szczegółach zdarzenia, oskarżony śmiał się, ziewał i ewidentnie był znudzony. Łukasz Żak to przede wszystkim morderca, ale także samozwańczy pseudogangster, król życia i narcyz. Pora by życie i sprawiedliwość wyjaśniło mu, że jest tylko błaznem i pajacem, którego nikt się nie boi. Niestety jest i już zawsze będzie mordercą - pisze Litewka.

Łukasz Ż. po wypadku na Trasie Łazienkowskiej zadzwonił do matki ofiary. "Uciekam do Hiszpanii"

Koledzy Łukasza Żaka wychodzą na wolność. Muszą spełnić jeden warunek
