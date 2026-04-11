Znasz tego mężczyznę? Policja ściga go dwoma listami gończymi

Dariusz Celej poszukiwany dwoma listami gończymi przez warszawską policję

Kryminalni z bielańskiej komendy w Warszawie intensywnie poszukują trzydziestoletniego Dariusza Celeja, skutecznie unikającego spotkania ze stróżami prawa. Wymiar sprawiedliwości wydał za uciekinierem aż dwa listy gończe, których autorami są Sąd Rejonowy oraz Prokuratura Rejonowa dla warszawskiego Żoliborza.

Zbiegły 30-latek jest podejrzewany o złamanie prawa w zakresie posiadania środków odurzających oraz dopuszczenia się oszustwa. Zgodnie z zapadłym wyrokiem, poszukiwany ma do odbycia karę ponad dwunastu miesięcy pozbawienia wolności.

Apel warszawskiej policji o pomoc w schwytaniu 30-latka

Funkcjonariusze proszą o wsparcie każdego, kto dysponuje wiedzą na temat aktualnego miejsca przebywania ściganego. Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie bielańskiej komendy przy ulicy Żeromskiego 7, a także dzwoniąc pod numery: (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, bądź korzystając z całodobowych linii 112 i 997. Dostępny jest również kontakt drogą elektroniczną pod adresem: [email protected].

