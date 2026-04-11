Włodzimierz Czarzasty po śmierci Jadwigi Staniszkis opublikował wyjątkowe zdjęcie. To trzeba zobaczyć

Jadwiga Staniszkis była wybitną socjolożką i znaną publicystką, profesorem nauk humanistycznych. Z jej zdaniem i opiniami liczyło się wiele osób, także polityków z pierwszych stron gazet, którzy mieli do niej szacunek. Przez lata przyglądała się polskiej scenie politycznej i społeczeństwu, wnikliwie analizowała sytuację w Polsce. Często występowała w mediach jako komentatorka. Od 1992 była profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, przez wiele lat pracowała jako wykładowczyni. W 2004 roku zdobyła Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Profesor Staniszkis zajmowała się głównie szeroko pojętą socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i socjologią organizacji. Interesowały ją problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, jak również teorii realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacji. Wykładała na licznych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w UCLA, na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Michigan, a także w Chinach, Japonii i na Tajwanie.

Jadwiga Staniszkis zmarła 15 kwietnia 2024 roku. - Mama jest ciężko chora, cierpi na Alzheimera, więc kontakt z nią jest mocno utrudniony, nie mówi. To dla mnie przykry temat – mówiła kilka miesięcy przed śmiercią matki w poruszającym wywiadzie dla "Wprost" córka socjolożki. Wśród żegnających ją osób był m.in. obecny Marszałek Sejmu. Umieścił on w sieci zdjęcie ze swojej młodości, na którym jest też młoda Jadwiga Staniszkis. Zdjęcie zostało kiedyś pokazane w studiu "Faktów po Faktach", w którym razem gościli Staniszkis i Czarzasty. - Już się nie spotkamy. Wieczne wyrazy szacunku Pani Profesor - napisał na platformie X Czarzasty.

- To była sesja dotycząca dokładnie 1956 roku w Poznaniu. Ja byłem działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich (...). Ona była wybitną działaczką i doradczynią opozycji. No i wspólnie w Audytorium Maximum, przy wielkiej ilości studentów i studentek, dała wykład na temat opozycji, na temat kryzysów, skąd się biorą kryzysy, ona miała genialnie ten temat opanowany - przypomniał Czarzasty później w programie "Kropka nad i" na TVN24.

