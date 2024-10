Zorze polarne w Polsce TEJ nocy! "Bardzo silna burza geomagnetyczna"

Zorza polarna w Polsce w nocy z 10 na 11 października! Nadciąga silna burza geomagnetyczna, naukowcy potwierdzają

Czy widziałeś kiedykolwiek na własne oczy zorzę polarną? Kolorowe niebo to coś, co wielu z nas bardzo chciałoby obejrzeć, ale w Polsce zorza polarna występuje rzadko. Teraz jednak będzie okazja zobaczyć ją u nas! Tej nocy, z 10 na 11 października, w Polsce może wystąpić spektakularne zjawisko zorzy polarnej. Wszystko przez tak zwaną burzę geomagnetyczną, której siła jest tak duża, że może pojawić się będąca u nas rzadkim zjawiskiem zorza. Zacznie się dziś, 10 października wieczorem, warto więc po zmroku zerkać na niebo, by zobaczyć, czy aby nie zaczyna się kolorowy spektakl. "Jest to bardzo silna burza geomagnetyczna, a z takimi burzami są związane zorze" - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Helena Ciechowska, która w CBK PAN działa w Centrum Prognoz Heliogeofizycznych.

Według Centrum Prognoz Heliogeofizycznych, jeśli te prognozy się sprawdzą, to "będzie co oglądać"

"W ostatnich dniach obserwowaliśmy aż cztery rozbłyski klasy X. Główną przyczyną był jeden dłuższy rozbłysk klasy X1.8, z którym związany był CME (koronalny wyrzut masy - ang. coronal mass ejection). Doszło do niego w aktywnym regionie na Słońcu i był zwrócony w naszym kierunku" - tłumaczy Helena Ciechowska. NOAA (Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna - National Oceanic and Atmospheric Administration) przewiduje, że burza magnetyczna będzie miała siłę G4, czyli jest bardzo silna w skali pięciostopniowej. Według cytowanej ekspertki, jeśli te prognozy się sprawdzą, to "będzie co oglądać". "W maju wystąpiły wyjątkowo sprzyjające warunki- CME zmierzające w stronę Ziemi połączyły się. Nie wiadomo jeszcze, jak zachowają się teraz. Ponadto majowej burzy towarzyszyły bardzo sprzyjające warunki magnetyczne. Każda burza jest na swój sposób wyjątkowa" - dodała. To nie jedyny efekt uboczny burzy geomagnetycznej, mogą pojawić się też zakłócenia w działaniu nawigacji satelitarnej.

🚨 Słoneczny rozbłysk X1.8 w AR 3848 i pełny wyrzut masy koronalnej (CME) zmierzają w stronę Ziemi! 🌍 Uderzenie możliwe w ciągu 48h. Przygotujcie się na intensywną burzę geomagnetyczną i zorzę! 🌞⚡ #CME #AstroVista #Kosmos #Astronomia #Zorza pic.twitter.com/lnrQstfPhJ— AstroVista (@AstroVistaSpace) October 9, 2024

