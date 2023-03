Zuzia zatruła się trutką na szczury. Są wyniki sekcji zwłok dziewczynki. Jej ojciec usłyszał zarzuty

i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Zuzia zatruła się trutką na szczury. Są wyniki sekcji małej dziewczynki. Jej ojciec usłyszał zarzuty

Ciąg dalszy koszmaru, jaki rozegrał się we wsi pod Ciechanowem. We wtorek, 13 września, w Sońsku cała rodzina zatruła się nieznaną substancją. Niestety 3,5-letniej Zuzi nie udało się uratować. Zmarła w szpitalu. Teraz biegli podali oficjalną przyczynę zgonu dziecka. Potwierdzili, że zmarła przez zatrucie środkiem do tępienia gryzoni.