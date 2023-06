Zwariowane przygody mechaników samochodowych i fascynujący świat cyrkowych atrakcji

Co czekać będzie na gości Julinka w dniach 8-11 czerwca? Zapalenie się tajemniczej kontrolki czy niedziałający silnik auta – bez względu na problem, z jakim zetkną się artyści mechaniki pojazdowej z Ale Circus Dance Company, z pewnością staną na wysokości zadania, aby naprawić każdy samochód. To prawdziwi mistrzowie swojego fachu, którzy udowodnią, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Przygotujcie się na widowisko pełne humoru, zaskakujących zwrotów akcji, cyrkowych popisów, a także elementów kaskaderskich i pirotechnicznych! Na scenie wystąpią: Antoni Borodziuk, Maciej Czarski oraz Mateusz Czwojdziński.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji.

i Autor: Materiały prasowe

Niezmiennie, czekają na Was wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Wyjątkową atrakcją w Julinku jest również Park Wodny pod gołym niebem, gdzie do dyspozycji turystów z całej Polski są m.in. strefa basenowa poziomowana do głębokości 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek wodnych. Park Wodny w Julinku zaopatrzony został także w kaskady, fontanny, obrotowe wiaderka czy wodne koła. Na terenie parku znajdzie się także tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością. Dostępna jest także strefa relaksu, gdzie na jednym z 1000 leżaków, można cieszyć się świetną aurą!

i Autor: Materiały prasowe

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

i Autor: Materiały prasowe

Przez cały czerwiec w Julinek Parku będzie obowiązywać specjalna oferta do rodzin z dziećmi! Bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić taniej o 50 zł, natomiast bilet obejmujący także park wodny może być tańszy o całe 80 zł! Bilety dostępne są online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl) oraz w kasie przed wejściem do parku.

i Autor: Materiały prasowe

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/