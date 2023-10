Jedna w łosia, drugi w jelenia. Koszmarna sobota na mazowieckich drogach

Zastrzelili go w środku miasta. Nie żyje 42-letni mężczyzna. „Zobaczyłem mężczyznę leżącego na chodniku”

Mazowsze. Koszmarne zderzenia ze zwierzętami. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do horroru na drodze doszło w sobotę, 14 października. Najpierw w Parznicach kierująca fordem huknęła w łosia. Uderzenie było tak silne, że 35-letnia kierująca straciła panowanie nad autem i wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z pojazdem.

Drugie zderzenie miało miejsce kilka godzin później w Borowiu na ul. Garwolińskiej. Kierujący skodą, 51-letni mężczyzna, zderzył się z przebiegającym przez drogę jeleniem. Autem podróżowały dwie osoby, które na szczęście nie wymagały hospitalizacji. Zwierzę nie przeżyło, a pojazd uległ poważnemu uszkodzeniu.

Policjanci apelują i proszą o zwracanie bacznej uwagi na pobocza. Oślepione przez światła reflektorów zwierzę rzadko ucieka, w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.