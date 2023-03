Zwiewał policji ponad godzinę! Gonili go spod Góry Kalwarii, wpadł na Ochocie

Małżeństwo miało dostać za nieruchomość 1,4 mln zł. Nie mają prawa do nieruchomości ani pieniędzy. Jak to możliwe?!

Pościg spod Piaseczna na Ochotę. W akcji ogromne siły policji

Wszystko zaczęło się około 1 w nocy pod Górą Kalwarią. Policjanci z Komendy Rejonowej VII od dawna mieli na oku notorycznego złodzieja katalizatorów samochodowych. W końcu udało się go złapać na gorącym uczynku. - Nasi „operacyjni” nakryli podejrzanego, jak wraz z kobietą wykręcili katalizator. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, jednak podejrzany zdołał odjechać samochodem – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Węgrzyniak z policji. Podejrzany wskoczył do samochodu i wcisnął gaz do dechy.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg i wezwali posiłki. 38-latek pruł swoją dacią i nie miał zamiaru się zatrzymywać. Uciekał w stronę Warszawy. Na Mokotowie uderzył w znak drogowy, ale to go nie powstrzymało. Ruszył w stronę Ochoty. - Przez kolizję musiał porzucić swój samochód w okolicach Dworca Zachodniego. Podejrzany ukrył się w zaroślach pobliskiego parku – informuje Węgrzyniak. Tam złapali go stołeczni policjanci. Zatrzymana kobieta, to 22-letnia Polka. Jak podaje policja, pomagała w kradzieżach. Ona i 38-latek, też obywatel Polski, trafili do policyjnej celi. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.